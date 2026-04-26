Муцунски за вооружениот напад во Вашингтон: Насилството нема место во демократијата

Министерот за надворешни работи, Тимчо Муцунски, изрази длабока загриженост по синоќешниот вооружен инцидент што се случи за време на вечерата на Здружението на дописници од Белата куќа во Вашингтон.

Во објава на социјалната мрежа Икс, Муцунски нагласи дека насилството нема место во демократските општества, без разлика дали е насочено кон избрани лидери, јавни службеници, новинари или граѓани.

Тој истакна и дека е олеснето што американскиот претседател Доналд Трамп, првата дама и останатите учесници на настанот се безбедни, при што упати и порака за брзо закрепнување на повредениот припадник на Тајната служба.

Муцунски порача дека Македонија стои заедно со Соединетите Американски Држави во заштита на демократијата, јавната безбедност и принципите на кои се темелат слободните општества.