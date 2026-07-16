Мојсоска: Латас на слобода, палатата назад на ВМРО, ама младите си одат заради Мециновиќ!

16/07/2026 13:18
Пратеничката Јована Мојсоска реагираше на серијалот ослободителни пресуди за најголемите криминали во Македонија, од застарувањето на „Талир 2“ до случајот со злоупотребите на Драган Павловиќ Латас.
 
„Мицкоски го пофали правосудството и изјави дека конечно правдата е задоволена со ослободителната пресуда за ,,Талир 2″.
 
Ленче Ристоска по пресудата: – „Талир 2“ ми беше одземен за да се спаси имотот на ВМРО-ДПМНЕ (чудовиштето од Бела Палата на најбогатата партија во Европа нема да се конфискува).
 
Екс претседателката на ДКСК – Татјана Димитровска доби казна една година затвор, ама условно.
 
ЗАСТАРЕ ПРЕДМЕТОТ ПРОТИВ ЛАТАС ЗА ДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕ: Обвинителството се откажало од обвинителниот акт за „Тотал“.
 
СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ во Советот на општина Центар здружно изгласаа да се градат хациенди на Водно за кои ќе се сече шума.
 
Незаконски унапредениот чувар во Македонска навигација е брат на гувернерот Трајко Славески.
 
Груби веќе никој не го спомнува.
 
Сма младите си заминуваат од Македонија заради Амар Мециновиќ“, прокоментира иронично Мојсоска. 

 

Поврзани содржини

Левица: Не пропаднаа 4 милиони евра туку власта и СДСМ си обезбедија 10 милиони!
Уставниот судија Гоце Наумовски си поднесе оставка пет месеци по изборот
Левица: Не пропаднаа 4 милиони евра – ДПМНЕ и СДСМ си обезбедија 10 милиони за политичка пропаганда
СДСМ: Заради ВМРО-ДПМНЕ, Македонија губи милијарди, а не милиони евра
Муцунски во Вашингтон на министерска конференција „Подемот на политичкиот тероризам“
Собранието ќе ја продолжи 111. седница, на дневен ред и Законот за соодветна и правична застапеност
Ленче Ристоска: „Имаше план, ми го одзедоа ‘Талир 1’ за да спречат конфискација на имотот на ВМРО-ДПМНЕ“
Сите во Киев, Мицкоски во Сарај!

Најчитани