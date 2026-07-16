Мојсоска: Латас на слобода, палатата назад на ВМРО, ама младите си одат заради Мециновиќ!

Пратеничката Јована Мојсоска реагираше на серијалот ослободителни пресуди за најголемите криминали во Македонија, од застарувањето на „Талир 2“ до случајот со злоупотребите на Драган Павловиќ Латас.

„Мицкоски го пофали правосудството и изјави дека конечно правдата е задоволена со ослободителната пресуда за ,,Талир 2″.