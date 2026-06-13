Модриќ става крај на кариерата по СП 2026, заминува на функција во Реал

13/06/2026 15:19

Капитенот на хрватската репрезентација Лука Модриќ е подготвен да стави крај на кариерата по завршување на Светското првенство во 2026 година, објави денеска добро информираниот новинар Николо Шира.

Според истиот извор, 40-годишниот Модриќ веќе постигнал договор со неговиот поранешен клуб Реал Мадрид да заземе позиција во клубот по завршувањето на кариерата.

Модриќ изминатата сезона настапуваше за Милан, а договорот со калчолигашот му истекува на крајот на овој месец.

Модриќ играше за Реал Мадрид од 2012 до 2025 година и со шпанскиот тим освои четири титули во Ла Лига и шест титули во Лигата на шампиони. Во 2018 година, Модриќ ја освои Златната топка.

Хрватска ќе игра во групата Л на Светското првенство 2026 година со Англија (17 јуни), Панама (24 јуни) и Гана (28 јуни).

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