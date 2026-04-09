Милијардерот Дејвид Гефен, 83, го реши непријатниот развод со Дејвид Армстронг, 33

Милијардерот медиумски тајкун Дејвид Гефен постигна договор за развод со својот сопруг, кој е 50 години помлад од него, според правните документи.

Документот, добиен од TMZ, сугерира дека 83-годишникот е на работ да ја формализира својата разделба со 33-годишниот поранешен го-го танчер Дејвид Армстронг, кој е познат под уметничкото име Донован Мајклс, по горчливата раскинување.

Според Форбс, Гефен стекнал богатство од околу 9 милијарди долари, но дел од тоа бил ставен на коцка откако неговиот брак од 2023 година со Армстронг – кој не вклучувал предбрачен договор – се распаднал. За време на сагата, Армстронг поднесе, а подоцна се откажа од тужба тврдејќи дека милијардерот го навел на дрога за да ја зголеми неговата зависност.

Условите на договорот не се објавени јавно, но Гефен претходно изјави дека му плаќа доволно на својот бивш сопруг за брачна издршка и дека го сместува во пентхаус во Њујорк. Армстронг, во меѓувреме, тврди дека се држи.

Армстронг претходно тврдеше дека се откажал од својата кариера како модел поради ветувањата од Гефен дека ќе се грижи за него до крајот на животот.

Тој тврдеше и дека има право на заеднички имот. Меѓутоа, бидејќи Гефен е во пензија веќе деценија и пол, нема заеднички приход.

Гефен поднесе барање за развод во Лос Анџелес во мај минатата година, по две години брак.

Отворените прашања за парите „ќе бидат решени со медијација“.

Гефен ги заработил своите пари преку медиумски потфати, вклучувајќи ги Geffen Records, Geffen Pictures и DreamWorks SKG.