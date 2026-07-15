Мицкоски вели дека политичарите од опозицијата биле незрели

Премиерот Христијан Мицкоски не е оптимист дека ќе постигнат договор со опозицијата за донесувањето на Изборниот законик за што рокот истекува денеска и ги повика претставниците на опозицијата на одговорност. А во исто време ги нарече „незрели политичари“. Тој вели дека во секој договор мора да биде вклучено и барањето за гласањето на опозицијата електронски или по пошта.

Мицкоски потенцира дека не се вистинити тврдењата на опозицијата оти Изборниот законик не е дел од реформската агенда и дека тоа е така потврдила и еврокомесарката Марта Кос при неодамнешната посета на земјата.

„Не сум оптимист затоа што имаме работа со неодговорни и незрели политичари во опозицијата. Ние како владина коалиција го усогласивме нашиот став и на маса им кажавме – еве, договорете се, напишете го, донесете го, сè додека гласањето на дијаспората е вклучено во него, ние бланко ќе го поддржиме. Поминаа денови, тие се натегаат кој кого ќе го викне и каде ќе се одржи тој состанок помеѓу опозицијата. ​Јас денеска, еве, ги повикувам на зрелост, на одговорност, и претседателите на ДУИ, на СДСМ, на Левицата, крилото на Зијадин Села, на Арбен Таравари, да седнат заедно како опозициски партии, да се договорат и нека донесат закон во кој е вклучено гласањето на дијаспората“, рече Мицкоски во одговор на новинарско прашање при посетата на општина Сарај.

Во врска со обвинувањата од опозицијата дека Изборниот законик не е дел од реформскиот план за раст, Мицкоски рече дека најдобар демант е тоа што Кос при неодамнешната посета потврдила дека е тоа така и повикала на соработка за негово донесување.

„Чудни се некои политичари во опозицијата. Кога станува збор за нивен интерес, т.е. да бидам попрецизен, за нивниот џеб, тогаш полни им се устите со Европа, Европа и само Европа. Кога треба да зборуваме за одговорност и носење потези, кога се во опозиција, тогаш сè прават само да не стигнеме онаму каде што треба да стигнеме. Но, и со нив и без нив, ние продолжуваме да ги реализираме стратешките цели, а тоа е полноправно членство на земјата во рамките на Европската унија“, рече Мицкоски.