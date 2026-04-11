Мицкоски: Очекуваме дизелот да поевтини за 2,5 , а бензините за 1,5 денари

11/04/2026 12:17
Фото: Б. Грданоски

Очекуваме на следната седница Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) да се донесе одлука со која ќе имаме намалување на цената на дизелот за 2,5 денари, а на бенизните Еуросупер 95 и Еуросупер 98 за 1,5 денари, рече денеска на прес-конференција премиерот Христијан Мицкоски. 

Како што посочи, максималната цена за Еуросупер 95 ќе биде 82 денари за литар, 84 денари на Еуросупер 98, а на дизелот 95,5 денари за литар, без попустите од ОКТА од 2 денара за бензините односно 3 денари за дизелот.

Очекувањата за одлуката на РКЕ, како што појасни, е врз основа  направната анализа на движењата на цените на нафтата и нафтените деривати на берзите во изминатата недела.

– Остануваме и следната недела на мерките со намалување на ДДВ  од 18 на 10 проценти и одлуката за усогласување на акцизите, со која РКЕ може да постапува.  Остануваме и понатаму држава која навремено  и сигурно ги обезбедува сите количини на нафта и нафтени деривати за граѓаните и бизнисите, рече Мицкоски

Скок на инфлацијата во САД, цените на бензинот дивеат. „Ова не се памети од 1967 година.“
Синот на Доналд Трамп, Барон, влегува во бизнисот со пијалоци
Војната со Иран го прави животот поскап за Американците
Експлодира цената на нафтата од Северното Море, пробиен прагот на ИЦЕ
АЦИ Европа: Европските аеродроми пред системски недостиг на гориво
Волстрит: Индексите пораснаа, инвеститорите се оптимисти за одржување на примирјето
Битиќи: Владата нема капацитет, на 5% инфлација нема ниту една мерка за помош на граѓаните
Мелони ја повикува ЕУ привремено да ги замрзне фискалните правила

