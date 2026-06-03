Меси тренираше одделно

Капитенот на Аргентина, Лионел Меси, го одработи првиот индивидуален тренинг по пристигнувањето на актуелниот светски првак во САД пред претстојното Светско првенство.

Аргентинскиот капитен од 24 мај се мачи со мускулен замор на левата нога, но се очекува да биде подготвен за првиот натпревар на Аргентина на Светското првенство против Алжир на 16 јуни во Канзас Сити.

„Играчите кои имаат проблеми со тегоби и повреди продолжуваат да работат со тимот физиотерапевти на специфични вежби на теренот и добро напредуваат“, објави синоќа Аргентинската фудбалска асоцијација.

Аргентина до почетокот на Светското првенство ќе одигра контролен против Исланд на 9 јуни во Оубурн, Алабама.

Меси е рекорден во историјата на Аргентина со 198 натпревари и 116 голови, откако дебитираше во репрезентацијата во 2005 година.