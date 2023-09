Меси со гол ремек – дело ги отвори квалификациите за Светското првенство

Јужноамериканците веќе ги започнаа квалификациите за најголемото натпреварување, три години пред СП. Почнаа толку рано поради специфичните квалификации на тој континент, кој е единствена квалификациска група или лига со 10 селекции. Така што тамошните репрезентации играат дури 18 натпревари во борбата за Мундијалот или речиси двојно повеќе од европските.

Бранителот на титулата светски првак го одигра првиот официјален натпревар против Еквадор на преполниот Монументал во Буенос Аирес по триумфот во Катар. Сепак, Аргентина се мачеше до 78. минута и покрај доминацијата која ја демонстрираа дури 71 отсто посед на топка. Тогаш Лионел Меси (36) ја покажа својата магија. Тој од слободен удар од околу 20 метри со левата нога ја упати топката во десниот агол на голманот Хернан Галиндез. Тој, како и неговите шест колеги во живиот ѕид, само гледаше како Меси го претвора слободниот удар во ремек дело за победа од 1:0.

Ова е 104-ти гол на Меси и 11-ти од слободен удар во неговиот 176-ти настап за Аргентина. Меси стигна и со него постави неколку рекорди. Тој се израмни со Луис Суарез на првото место на табелата на најдобри стрелци во историјата на јужноамериканските квалификации за Светското првенство. Двајцата постигнаа по 29.

