Меси се врати во ПСЖ, еве како беше пречекан од соиграчите

Фудбалерот на Пари Сен-Жермен, Лионел Меси се врати во клубот по освојувањето на Светското првенство во 2022 година во Катар, соопшти прес-службата на парижаните.

На 18 декември 2022 година,Меси со репрезентацијата на Аргентина ја победи Франција (3:3, на пенали – 4:2) во финалето на Светското првенство и го освои светскиот шампионат за прв пат во својата кариера.

A guard of honour for our World Champion! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/OHIkKALbUl

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2023