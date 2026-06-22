Меси постигна два гола и ја однесе Аргентина во втората рунда на Светското првенство

Аргентинската фудбалска репрезентација ја победи Австрија со 2-0 во второто коло од Групата Ј на Светското првенство. Лионел Меси ги постигна двата гола во 38-та и 95-та минута. Аргентина на тој начин обезбеди пласман во втората рунда од натпреварувањето, додека Австрија ќе се бори со Јордан и Алжир за најдобар можен пласман. Со овие голови, Меси стана најдобар стрелец во историјата на Светските првенства.

Аргентина доби пенал во шестата минута. Лаутаро Мартинез беше фаулиран од двајца Австријци, а судијата Амин Мохамед Омар прво не досуди пенал. Сепак, откако интервенираше ВАР, утврди дека Стефан Пош направил прекршок. Сè беше подготвено Лионел Меси да стане најдобар стрелец на Светските првенства на сите времиња. Сепак, брилијантниот Аргентинец го промаши целиот гол и со тоа го одложи соборувањето на рекордот. Само до 38-та минута.

History is made. Lionel Messi is the all-time top goalscorer in @FIFAWorldCup history! 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/iv8Oelxic2 — FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026

Факундо Медина ја врати топката од левото крило. Тијаго Алмада можеше да шутира, но ја пропушти топката низ нозете до Меси, кој се движеше кон противничкиот дуел и незаштитен, шутираше неодбранливо. Со овој гол, Меси стана најдобар стрелец во историјата на Светските првенства со 17 гола. По него следува Мирослав Клосе, поранешниот германски напаѓач, со 16 гола.

Австријците беа добри во првото полувреме. По промашениот пенал на Меси, тие извршија притисок врз Аргентинците и создадоа неколку добри ситуации, но немаа 100% шанси. Не го сторија тоа ниту во второто полувреме, во кое Аргентинците покажаа колку се солиден тим, а понекогаш и груб.

Имаше нервоза и груби фаули на средината од теренот. Аргентина стигна без да прими гол до 95-тата минута, во која Меси повторно блескаше. По контранапад, прв шутираше Хулијан Алварез. Шлагер го одбрани, а потоа Паредес му додаде на Меси. Прво шутираше кон блокот, а потоа ја испрати одбиената топка во мрежата.