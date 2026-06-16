Меси игра по 200-ти пат за Аргентина. Го брка Роналдо и му бега на Модриќ

Лионел Меси (38) ќе го одигра својот 200-ти натпревар за Аргентина против Алжир (3 часот наутро во среда навечер), во првиот натпревар од Светското првенство. Големиот јубилеј доаѓа речиси 21 година по неговото деби за репрезентацијата на 17 август 2005 година во пријателски натпревар против Унгарија. Потоа, како 18-годишник, влезе во второто полувреме и заработи црвен картон по само 25 минути на теренот.

Во 199 настапи досега, Меси помина 16.380 минути на теренот, постигна 117 гола и запиша 64 асистенции. Во тој период, тој освои и четири титули, Светското првенство во 2022 година, две изданија на Копа Америка во 2021 и 2024 година и Финалисимо, титулата во натпреварот помеѓу шампионите на Европа и Јужна Америка, во 2022 година.

Неговото патување беше исполнето со подеми и падови, од два последователни порази во финалињата на Копа Америка од Чиле по изведување на пенали во 2015 и 2016 година, до двоен триумф во истото натпреварување и посакуваната круна на Светското првенство во Катар.

Меси досега одигра 26 натпревари на пет Светски првенства, со 39 настапи на Копа Америка. Неговите најмногу настапи, 72, беа во јужноамериканските квалификации за Светското првенство. Тој постигна 36 гола и имаше 14 асистенции во тие натпревари.

Гледајќи го историскиот ранг на играчите кои се натпреваруваат на Светското првенство во 2026 година, Меси е надминат само од Кристијано Роналдо, со 228 настапи за Португалија. Португалската ѕвезда е две години постара. Следен на листата што ќе му се закани на аргентинскиот и португалскиот гигант е Лука Модриќ (40).

Капитенот на хрватската репрезентација има 198 настапи, па останува да се види како ќе изгледа конечниот пласман по големото финале на 19 јули во Њу Џерси.