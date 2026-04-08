Мерил Стрип откри за „Вог“ што мисли за Меланија Трамп

Њујорк – Мерил Стрип има „толку многу мисли“ за модата и првата дама.

Тројната добитничка на Оскар позираше на насловната страница на „Вог“ во вторник, заедно со глобалната директорка на списанието, модната икона Ана Винтур, каде што ја искористи можноста да искоментира неколку фотографии од актуелната прва дама . За време на двојното интервју, модерирано од режисерката Грета Гервиг, Стрип и Винтур беа прашани како жените треба да се облекуваат за да „комуницираат моќ“.

Додека Винтур ја пофали поранешната прва дама Мишел Обама како една на која „ѝ се восхитува“, и новата прва дама на Њујорк, Рама Дуваџи, за која рече дека „изгледа толку кул“, најдобриот комплимент што можеше да го собере за Меланија беше дека таа „секогаш изгледа како себеси кога се облекува“.

Стрип додаде, на темата за првите дами, „Имам толку многу мисли за ова. Мислам дека најмоќната порака што ја испрати нашата сегашна прва дама беше во палтото на кое пишуваше „Навистина не ми е гајле, нели тебе?“ кога таа требаше да види деца на мигранти кои беа затворени. Целата облека е поврзана со изразување на себеси, но ние сме исто така предмет на поголеми историски и политички промени на очекувањата.“

Првата дама беше во посета на Детското засолниште „Нова надеж“ во МекАлен, Тексас, во тоа време во 2018 година, и ја објасни несоодветната порака на нејзината карго јакна како одговор „за луѓето и за левичарските медиуми кои ме критикуваат“.

Одговорите доаѓаат откако Меланија Трамп се пожали во 2022 година дека никогаш не била на насловната страница на „Вог“ за време на мандатот на нејзиниот сопруг, и покрај тоа што г-ѓа Обама и г-ѓа Клинтон ги красеа страниците.

„Тие се пристрасни и имаат допаѓања и недопаѓања, и тоа е толку очигледно. И мислам дека американскиот народ и сите го гледаат тоа. Тоа беше нивна одлука, а јас имам многу поважни работи да правам – и ги правев во Белата куќа – отколку да бидам на насловната страница на „Вог“, рече таа во тоа време.

Меланија Трамп претходно се појави еднаш на насловната страница на списанието во 2005 година за да ја објави својата венчавка со Трамп.

Винтур се осврна на ова прашање во 2019 година во интервју за CNN. „Не мислам дека е момент да не се заземе став“, рече таа, откако објасни дека ги одобрила сториите на насловната страница на г-ѓа Обама и поранешната потпретседателка Камала Харис затоа што тие биле „икони и инспиративни за жените од глобална перспектива“.

„Мислам дека не можете да бидете сè за сите“, продолжи таа, „и мислам дека е време кога живееме во свет, како што добро знаете, на лажни вести… [и] оние од нас кои работат во Conde Nast веруваат дека мора да се залагате за она во што верувате и мора да заземете гледна точка“.

Стрип, која игра фикционализирана верзија на Винтур во нејзината наскоро повторена улога на Миранда Пристли за „Ѓаволот носи Прада 2“, исто така верува во заземање став, бидејќи постојано го критикуваше Трамп низ годините. Винтур изјави за Vogue дека „имплицитно“ ѝ верува на актерката да ја игра на екранот, иако беше загрижена да чуе за продолжението.

„Кога слушнав гласини дека овој нов филм можеби ќе се снима, ја повикав Мерил да ја прашам дали е вистина“, рече Винтур во вторникот. „Знаев дека ќе ми каже дали сè ќе биде во ред. Сè уште не го прочитала сценариото, па рече дека ќе ми се јави назад. И тоа и го направи. Го прочита сценариото. Ми се јави назад и ми рече: „Ана, мислам дека сè ќе биде во ред“.“

„Ми кажа многу малку за тоа што се случува во филмот, но имплицитно ѝ верував“, додаде таа.