Мексико – Англија 2:3. Најлудиот натпревар на СП, Англија се пласира во четвртфиналето со трилер

Англија влезе во четвртфиналето на Светското првенство. Во невидена драма на иконскиот стадион Ацтека, го елиминираа домашниот тим Мексико со резултат од 3:2. Џуд Белингам ѝ донесе водство на Англија со два гола во првото полувреме, а Кињонес го намали резултатот до полувреме. Во 53-тата минута, Англија остана со играч помалку, но набрзо доби пенал што Кејн го реализираше.

Набрзо видовме пенал на другата страна, а Хименез беше прецизен. Мексико го опседна голот на Англија, но не успеа да добие продолжение. Англија ќе игра против Норвешка во четвртфиналето, која претходно го елиминираше Бразил. Натпреварот ќе се игра на 11 јули во Мајами.

Лудо прво полувреме: Белингам ги шокира Мексиканците, Кињонес ја враќа надежта

Натпреварот започна нервозно, а во првата минута Деклан Рајс доби жолт картон за опасен почеток. Мексико првично ја имаше топката и изгледаше поопасно, а својата прва голема шанса ја имаше во 15-тата минута, кога ударот со глава на Раул Хименез беше брилијантно одбранет од Џордан Пикфорд.

И покрај мексиканската иницијатива, Англија поведе во 36-тата минута. Рајс ја повлече топката, му ја додаде на Букајо Сака на десното крило, а тој центаршутираше за Џуд Белингам, кој со глава ја испрати топката во мрежата на далечната статива.

Само две минути подоцна, уште еден шок за домаќините. По една лабава топка на средниот ред, Елиот Андерсон го проигра Белингам, кој одигра еден-два со Хари Кејн и го совлада мексиканскиот голман по втор пат. Сепак, Мексико се врати во игра пред полувремето.

Во 42-тата минута, откако Англија не успеа да исчисти слободен удар, топката го најде Хулијан Кињонес, кој со глава ја погоди под пречката од 12 метри. Мексико имаше уште две одлични шанси пред крајот на полувремето. Прво Хименез шутираше малку подалеку, а потоа Пикфорд направи фантастична одбрана од ударот со глава, но Белингам одбрани сигурен гол од линијата.

Драмата продолжи: црвени картони и казни за двете страни

Второто полувреме продолжи со високо темпо. Англија можеше да го зголеми водството во 49-тата минута, но ударот на Мет О’Рајли од работ на шеснаесетникот беше блокиран од стативата. Клучниот момент се случи во 53-тата минута.

Потоа, дефанзивецот на Англија, Џарел Кванса, доби директен црвен картон за невнимателен старт, што судијата го потврди по прегледот на ВАР. И покрај тоа што беше со играч помалку, Англија доби пенал во 58-тата минута откако голманот Рангел го собори Ентони Гордон. Хари Кејн беше сигурен стрелец за водство од 3-1.

Сепак, Мексико не се откажа. Во 68-тата минута, исто така по проверка на ВАР, беше досуден пенал за домаќините. Раул Хименез беше прецизен и го намали резултатот на 3-2. До крајот на натпреварот, Мексико го опседна голот на Англичаните, кои се бранеа грчевито во длабок бункер. И покрај притисокот и долгото 11-минутно продолжение, резултатот не се промени и Англија обезбеди премин.

Хаос пред натпреварот: почнуваат одложувањата поради бура, Англичаните се жалат на саботажа

На самиот натпревар му претходеше голема неизвесност. Силна бура со обилни дождови и грмотевици го погоди Мексико Сити неколку часа пред почетокот, што ја натера ФИФА да активира безбедносен протокол. По низа контрадикторни извештаи, почетокот на натпреварот на крајот беше одложен за еден час.

Покрај времето, Англија се соочи со големиот предизвик да игра на стадионот Ацтека, кој се наоѓа на надморска височина од 2.200 метри. Селекторот Томас Тухел го нарече тоа „огромен хендикеп“, а англиските медиуми пишуваа за проблеми со организацијата и сместувањето, дури и споменувајќи саботажа. Дополнителна тензија создаде изјавата на англискиот репрезентативец Марко Гуехи, кој го прогласи Мексико за фаворит пред натпреварот, што предизвика силни реакции од навивачите.

Тврдината Ацтека сепак паѓа

Со оваа победа, Англија ја прекина неверојатната серија на Мексико, кој до овој натпревар никогаш не загуби на Светското првенство на стадионот Ацтека. Во десетте претходни средби, тие остварија осум победи и два нерешени резултати. Ова беше воедно и 24-ти натпревар на Светското првенство одигран на овој легендарен стадион, што го зацврсти рекордот на Ацтека пред Маракана, каде што беа одиграни 15 натпревари.