Мбапе вечерва руши рекорд на Светското првенство

Франција вечерва игра еден од најважните натпревари на турнирот, но Килијан Мбапе ќе има причина да направи историја уште пред да свири првиот свиреж.

Во четвртфиналето на Светското првенство, Франција ќе се соочи со Мароко, а нејзината најголема ѕвезда ќе сруши уште еден голем рекорд. Со 27 години и 201 ден, Мбапе ќе стане најмладиот играч во историјата што има 20 настапи на Светското првенство.

Претходниот рекорд го држеше полскиот дефанзивец Владислав Жмуда, кој го достигна својот 20-ти настап на Светското првенство во 1982 година, кога имаше 28 години и 34 дена.

Мбапе сега ќе го надмине за повеќе од половина година.

Ова е уште еден доказ за тоа колку е нереална неговата меѓународна кариера. Иако има само 27 години, Мбапе со години е едно од главните лица на светскиот фудбал, играчот околу кого Франција ги гради своите најголеми амбиции и човек кој веќе остави трага на светските првенства каква што повеќето великани не оставаат во целата своја кариера.

Неговото патување започна во 2018 година, кога како тинејџер го освои Светското првенство во Русија и стана глобална суперѕвезда. Четири години подоцна во Катар, тој одигра спектакуларно финале против Аргентина и влезе во историјата со хет-трик, иако Франција не успеа да ја одбрани титулата. Сега, на нов турнир, Мбапе повторно ја носи Франција до самиот врв.

Вечерашниот дуел против Мароко има посебна тежина. Франција е фаворит, но Мароко веќе покажа дека може да ги нокаутира големите тимови и да игра со неверојатна енергија. За Мбапе, тоа ќе биде уште еден натпревар под огромен притисок, но и уште една можност да го потврди статусот на играч кој ги претвора најголемите фази во свои.

Франција вечерва се бори за полуфиналето, а Мбапе за продолжување на сопствената историска приказна. Ако „сините“ го победат Мароко, неговиот број на настапи на Светското првенство само ќе продолжи да расте, а со оглед на неговите години, тешко е да се процени каде би можел да заврши неговата граница.