Маск: Нашиот најголем проблем е колапсот на човечката популација

Елон Маск на својот профил на социјалната мрежа Х напиша дека најголемиот проблем за човештвото е колапсот на нашата популација.

Милијардерот сподели објава во која ги прегледува „црните записи“ за падот на природниот прираст во 2023 година:

• Рекордно ниската стапка на наталитет во Јужна Кореја ќе продолжи да опаѓа, предупредува владина студија. (Јужна Кореја е земја со најниска стапка на наталитет во светот. Односот е веќе под 0,78 раѓања. За да се одржи стабилна популација, односот треба да биде малку над 2,00 – н.з.)

• Стапката на наталитетот во Кина минатата година падна на рекордно ниско ниво од 1,09. За прв пат раѓањата во Кина се под 10 милиони. Годинава се очекува да бидат под 9 милиони.

• Во Јапонија има само 1 милион 18-годишници. Ова е ефектот од годините на намалување на наталитетот.

• Стапката на наталитет во Сингапур е на рекордно ниско ниво.

• Ниската стапка на наталитет во Виетнам продолжува да опаѓа.

• Папата Франциск изрази загриженост за нискиот наталитет во Италија.

• Стапката на наталитет во Холандија паѓа на рекордно ниско ниво.

The biggest problem that humanity faces is population collapse https://t.co/aFzKMp8FHC

— Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2024