Маск ја дочека Новата година со Трамп на Флорида (ВИДЕО)

Американскиот милијардер Илон Маск ја дочека Новата година во резиденцијата на новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп, Мар-а-Лаго на Флорида, каде Трамп приреди гала вечера.

Маск го носел на раменици својот четиригодишен син кога пристигнал на имотот на Трамп, објави американски „Сан“.

🚨President Trump, Elon Musk, and Musk’s son X are celebrating New Year’s Eve together at Mar-a-Lago.

pic.twitter.com/ZqIesrDoMG

— Benny Johnson (@bennyjohnson) January 1, 2025