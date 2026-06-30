Мароко ја елиминира Холандија од Светското првенство по драма во пенал серијата

Мароковата фудбалска репрезентација се пласираше во осминафиналето на Светското првенство откако ја победи Холандија на пенали во драматичен натпревар од осминафиналето во Монтереј. Мароко ќе игра против Канада во осминафиналето, а натпреварот е закажан за 4 јули во 19 часот по македонско време.

По 120 минути игра, резултатот беше 1:1. Холандија поведе со голот на Коди Гакпо во 72-та минута, а Мароко израмни во 91-та минута преку дефанзивецот Иса Диоп. Победникот беше решен во изведување пенал-серијата, каде Мароко победи со 3:2, со решавачкиот пенал што го постигна Исмаел Саибари.

Првото полувреме во Монтереј донесе тешка и натпреварувачка игра со малку реални шанси. Сепак, Мароко беше поопасен, а Холандија беше спасена од голманот Барт Вербруген. Во 20-та минута, тој имаше две фантастични одбрани. Прво, рефлексно го одбрани ударот со глава на Ајуб Буади по корнер, а кратко потоа го сопре силниот удар на Ашраф Хакими од работ на шеснаесетникот.

Кон крајот на полувремето, и Холандија имаше шанса, но ударот на Мики ван де Вен од 18 метри го одбрани Боно. Во последните моменти од судиското продолжение, Мароко имаше одлична шанса, но по остриот центаршут на Хакими од слободен удар, Саибари задоцни неколку сантиметри за да ја смести топката во мрежата.

Мароко влезе во второто полувреме многу подобро и доминираше на теренот. Најголемата шанса ја пропуштија во 52-та минута, кога Хакими, по додавање од Азедин Оунахи, шутираше силно од пет или шест метри и ја погоди пречката. Во средината на мароканските напади, Холандија поведе во 72-та минута.

Ваут Вегорст брзо со глава ја испрати топката надолу за Крисенси Самервил, кој, во падот, успеа да му додаде на Коди Гакпо, кој постигна прецизен удар и му даде водство на својот тим. Гакпо го прослави голот во солзи, два дена откако тој и неговата партнерка објавија дека го загубиле синот за време на бременоста.

Иако се чинеше дека Холандија ќе го задржи водството, Мароко успеа да израмни заслужено. Во првата минута од судиското продолжение, Усам Талби центрираше од лево, а највисокиот скок пред Вирџил ван Дајк го имаше одбранбениот играч Иса Диоп, кој со глава ја смести топката во мрежата за резултат од 1-1 и го одведе натпреварот во продолженија.

Во дополнителните 30 минути Мароко повторно ја имаше најголемата шанса за победа. Во 96. минута Исмаел Саибари изби целосно сам пред холандскиот гол, но неговиот удар од два метри го сопре Барт Вербруген и со тоа го спаси својот тим. До крајот на продолженијата Мароканците го контролираа поседот, но не успеаја да создадат нова голема шанса, па почна пенал-рулетот.

Одлуката за патникот во осминафиналето беше решена по драмата на пенали. Теун Купмајнерс ја отвори серијата и погоди за Холандија, но Нил Ел Ајнауи веднаш ја погоди гредата. Сепак, предноста на Холанѓаните не траеше долго бидејќи Џастин Клајверт ја погоди стативата во втората серија. Тоа го искористи Суфиане Рахими и со многу среќа израмни на 1:1.

Вегерст и ја врати предноста на Холандија, а Талби повторно израмни на 2:2. Во четвртата серија и двајцата изведувачи беа неуспешни – Квентин Тимбер го промаши целиот гол, а Хакими ја погоди стативата. Одлуката дојде во петтата серија. Најпрво Боно го одбрани ударот на Самервил, потоа прецизен беше Исмаел Саибари кој со 3:2 го однесе Мароко во осминафиналето.

Натпреварот меѓу Мароко и Холандија важеше за најсилниот натпревар во осминафиналето бидејќи беше единствениот во кој се сретнаа две селекции од топ 10 на ранг-листата на ФИФА. Мароко во натпреварот влезе како шести, а Холандија како седма селекција во светот.

Холанѓаните дојдоа во овој натпревар со импресивна серија од 15 натпревари без пораз на Светските првенства во регуларното време. Последен пат загубија во финалето во 2010 година од Шпанија, додека во следните две првенства, во 2014 и 2022 година, беа елиминирани на пенали против Аргентина.

Серијата сега брои 16 натпревари без пораз бидејќи ФИФА не ги брои пеналите како загубен натпревар, но Холанѓаните уште еднаш беа елиминирани од Светското првенство на болен начин.