Мароканците станаа фудбалска сила и тоа не го кријат: „Дојдовме по титулата светски шампион“

Тренерот на мароканската фудбалска репрезентација, Мохамед Уаби, го најави натпреварот од четвртфиналето на Светското првенство против Франција, велејќи дека неговиот избор дошол исклучиво за титулата светски шампион.

Во последните пет години, оваа репрезентација стана вистинска светска фудбалска сила. Тие стигнаа до полуфиналето на Светското првенство, тие се светски шампиони во возрасната група до 20 години, тие се шампиони на Африка, тие се полуфиналисти на Олимписките игри и тие се шампиони на Арапскиот куп.

Сега сакаат да одат чекор понатаму, а тренерот Мохамед Уаби вели дека ќе биде задоволен само ако Мароко го освои светското првенство.

Натпреварот е реприза на полуфиналето на Светското првенство во 2022 година, кога Франција го заврши историскиот настап на Мароко во Катар, но овој пат Северноафриканците повеќе не се изненадувачки аутсајдери, туку самоуверен тим кој се стреми кон титулата.

„На крајот од турнирот ќе направиме преглед на настапот. Нема да кажам ништо сега бидејќи можеме да направиме повеќе од ова. Нема да ги слушаме луѓето кои ќе речат „она што го направивте досега е прекрасно““, рече Оуаби и објасни:

„Франција е фаворит, но ние ќе направиме сè што е можно за да победиме и да стигнеме до полуфиналето. Не ми се допаѓа ова чувство „се снајдовме добро што стигнавме до тука, а сè друго е бонус“. Не, бонусот е освојувањето на Светското првенство. Така стигнавме до тука. Дојдовме за титулата светски шампион и така сакаме да продолжиме понатаму“, додаде тој.

Франција, светски шампиони од 2018 година и финалисти од 2022 година, го победи Парагвај во осминафиналето со тешка победа од 1-0 благодарение на Килијан Мбапе и гол од пенал. Капитенот на Франција постигна седум гола на турнирот, втор само зад Лионел Меси од Аргентина со осум.

Мбапе, Усман Дембеле, Михаел Олисе и Бредли Баркола ѝ даваат на Франција една од најопасните напаѓачки линии што некогаш биле видени на Светското првенство.

Мароко лесно ја помина групната фаза пред да ги елиминира Холандија и домаќинот на турнирот Канада, потврдувајќи го својот статус како сериозен кандидат за титулата.

„Не е прашање на имиња. Мароканскиот тим се развива, исто како Франција. Клучот е да се игра играта без жалење. Има работи што можеме да ги подобриме. Мора да играме со 2.000 проценти и да не мислиме дека она што сме го направиле досега не е лошо“, заклучува селекторот на оваа амбициозна селекција.