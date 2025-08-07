Македонскиот производител на оружје ATS Group не штеди пари за лобисти блиски до Трамп

Во потрага по финансирање од САД за производство на муниција, ATS Group не штеди пари за договори со лобистички фирми кои имаат добри односи со новата администрација на Доналд Трамп.

Напорите на производителот на оружје со седиште во Македонија, ATS Group, да привлече финансирање од САД се покажаа како профитабилни за поранешниот вработен во Стејт департментот и републикански стратег, а сега лобист, Мет Мурс, откри добро познатата новинарка Алис Понтали. Помеѓу 3 март, кога се регистрираше во Конгресот во име на ATS Group, и 21 април, кога го поднесе својот прв извештај за своите активности според Законот за откривање лобирање (LDA), неговата фирма Валкоур (Valcour) добила речиси 170.000 долари.

Групацијата ATS со седиште во Скопје, која ги вклучува ATS Ammunition, ATS Ballistics и ATS Technologies, тврди дека има клон во Сент Луис, Мисури, наречен ATS Group USA, но нивната веб-страница е недостапна. Минатата година, ATS Group објави изградба на фабрика за производство на муниција од мал калибар во Тексас за снабдување на американскиот пазар. До 2024 година, ATS Group инвестира и во производство на минофрлачки и артилериски проектили со калибар до 155 мм. Од гледна точка на САД, поседувањето удел, фабрика или заедничко вложување со производител на проектили од 155 мм дава одлучувачка предност во контекст на руско-украинската војска, тврди Понтали во материјалот за Intelligence.

Мурс активно го поддржуваше Доналд Трамп за време на неговата прва претседателска кампања и може да смета на врски со мрежата на Трамп во неговите напори да ѝ помогне на ATS Group во потрагата по финансирање. Мурс работел во Стејт департментот од 2017 до 2019 година пред неуспешно да се кандидира за претставник на Њу Хемпшир на изборите во 2020 и 2022 година.

За својата работа за ATS Group, Мурс привлече неколку консултанти блиски до про-Трамп мрежата, вклучувајќи го и Блејк Центарот на републиканските „јастреби“ во Конгресот, како што се сенаторката Марсија Блекбурн, поранешната претседателка на Претставничкиот дом Кевин Мекарти и претставникот на Калифорнија Винс Фонг. Консултантот Бил Килијан, кој се приклучи на Валкур на почетокот на годината, исто така работеше во Стејт департментот и беше ревносен поддржувач на последната претседателска кампања на Трамп: тој беше заменик-директор на Трамп Форс 47, кој е опишан како „официјална армија на доброволни организатори од круговите кои работат заедно за да ја победат Камала Харис и екстремно левите либерални демократи“.

Освен Валкур, од февруари ATS Group е и клиент на добро поврзаната компанија Mercury Public Affairs. Според договорот, регистриран според Законот за регистрација на странски агенти (FARA), „Меркури Паблик Афеарс“ ќе ја поддржува ATS Group во период од најмалку една година, со цена од 85.000 долари месечно, за „развој, структурирање и спроведување на федералната политичка агенда“, но и за „нагласување на улогата на Северна Македонија како клучен партнер во областа на безбедноста во Јужна Европа“. Со договорот управува поранешниот републикански сенатор и претставник од Луизијана, Дејвид Витер, кој се приклучи на фирмата во 2017 година. „Меркури Паблик Афеарс“ се приближи уште повеќе до републиканската мрежа, бидејќи се очекува влијателната менаџерка на кампањата на Трамп, Сузи Вајлс, да биде копретседател на лобистичката фирма од почетокот на 2022 година, сè додека не биде назначена за шеф на кабинетот на Трамп во Белата куќа.

Покрај својот тим лобисти, ATS Group веќе ја има поддршката од Џејмс Џонс, поранешен советник за национална безбедност на Барак Обама и основач на консултантската група „Џонс Груп Интернешнл“ (JGI), кој сега е претседател на советодавниот одбор на производителот на оружје. Во советодавниот одбор се вклучени и Мајкл Барберо, поранешен генерал на американските воздухопловни сили и Џон ДеВито, поранешен агент на Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви (ATF).

Покрај својот проект во САД, ATS Group планира да отвори канцеларии во Обединетото Кралство, каде што групата веќе има корист од поддршката на Ричард Баронс, поранешен началник на Командата на здружените сили во британското Министерство за одбрана, кој сега е претседател на фирмата за консултации за одбрана Universal Defense & Security Solutions.

Во соопштението за медиумите ATS Group ги споменува и тековните операции во Катар. Групацијата е барана од големи одбранбени конгломерати во Персискиот Залив, како што се Barzan Holdings од Катар и EDGE Group од ОАЕ, кои сакаат да стекнат акции во компанијата.

На крајот на март, ATS Group потпиша меморандум за разбирање со турскиот производител MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi), вклучувајќи планови за изградба на фабрика за барут во Северна Македонија. (БГНЕС)