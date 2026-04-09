Мајкл Џ. Фокс ги негира гласините за неговата смрт

Мајкл Џ. Фокс е оптимист за иднината и покрај неодамнешните лажни вести за неговата смрт. Откако се појавија информации дека ѕвездата од „Враќање во иднината“ починала, неговиот публицист ги негираше тврдењата.

„Мајкл е одлично“, изјави неговиот претставник за TMZ на 8 април. „Тој беше на PaleyFest вчера. Беше на сцената и даваше интервјуа.“

64-годишниот актер присуствуваше на проекцијата на финалето од третата сезона на „Shrinking“ во Лос Анџелес на 7 април. Тој позираше на црвениот тепих со Харисон Форд, Лук Тени, Џесика Вилијамс, Лукита Максвел, Криста Милер, Тед Мекгинли и Мајкл Ури, како и со ко-сценаристите Бил Лоренс и Џејсон Сегел.

Видеото поттикнува гласини

Загриженоста на обожавателите за здравјето на актерот беше предизвикана од видеото објавено од CNN насловено како „Сеќавајќи се на животот на актерот Мајкл Џ. Фокс“. Според TMZ, видеото оттогаш е отстрането.

„Објавата е објавена по грешка. Ја отстранивме од нашите платформи и им се извинуваме на Мајкл Џ. Фокс и неговото семејство“, изјави портпаролот на CNN за медиумите на 8 април. Обожавателите беа вознемирени, а пребарувањата за „дали Мајкл Џ. Фокс е мртов“ на Google нагло се зголемија.

Фокс одговара на гласините

Фокс, исто така, ја сподели својата реакција на веста за неговата „смрт“ и покажа дека ја гледа смешната страна на работите. Тој рече:

„Како реагирате кога ќе го вклучите телевизорот и CNN објавува дека сте починале? Дали… А) се префрлате на MSNBC, или како и да го нарекуваат овие денови, Б) истурате врела вода во скутот – ако ве боли, добро сте, В) ѝ се јавувате на сопругата, надевајќи се дека е загрижена, но сепак ве смирува, Г) се опуштате, тоа го прават еднаш годишно, Д) се прашувате – Што е тоа? Мислев дека светот доаѓа до крајот, но очигледно само јас сум добро. Со љубов, Мајк.“

Отворено за болеста

Актерот, кој има син, Сем (36), ќерка, Есме (24) и близнаци Акина и Шујлер (31) со сопругата Трејси Полан (65), отворено зборуваше за својата борба со невродегенеративното нарушување. Неодамна ја сподели својата филозофија за останување позитивен со списанието People: „Земете го она што е добро и искористете го максимумот од него“.

„Се будам и се обидувам да сфатам кој ден ќе биде, па затоа само се обидувам да се прилагодам“, објасни тој. „Постојано се соочувам со нови физички предизвици и работам преку нив. Многу сум во инвалидска количка и ми требаше време да се навикнам“.

Играњето лик со Паркинсонова болест во серијата „Смалување“ беше уште еден предизвик што тој со задоволство го прифати. „Тоа беше прв пат да дојдам на снимањето без да се грижам дали сум премногу уморен или дали кашлам или што и да е“, рече тој. „Едноставно го направив тоа“.

Сега, вели тој, е подготвен за повеќе. „Гледам туѓи дела и тоа ме тера да помислам дека би можел да најдам нешто за себе како актер и како писател… А како родител, сопруг и пријател, сè уште имам многу да направам.“