ЛШ: Вардар денеска пред тешка задача на реваншот во Финска

Македонскиот првак Вардар со два гола негатива денеска му гостува на фински Купс во реванш натпревар од воведното квалификациско коло во Лигата на шампиони (ЛШ).

На својот прв натпревар откако по пауза од осум години се врати во европските клупски натпреварувања, Вардар минатата недела во Скопје беше поразен од финскиот шампион со 2-0 и ќе има тешка задача да ја надомести негативата на реваншот во Куопио.

Тренерот на Вардар, Кристијан Фабијани, синоќа на официјалната прес-конференција рече дека очекува од своите фудбалери максимална пожртвуваност на теренот.

„Важно ми е на овој натпревар да го смениме менталитетот. На првиот дуел до голот игравме добро, но примивме гол во најлош можен момент пред крајот на полувремето. Предноста на противникот е што се во натпреварувачки ритам. Сакам да видам еден организиран Вардар кој ќе се бори на теренот за секоја топки“, рече аргентинскиот стратег на клупата на Вардар.

Реванш натпреварот меѓу Купс и Вардар започнува во 17 часот, а според информациите, целиот капацитетот од 5.000 седишта на „Варе Арена“ во градот Куопио е распродаден.

Победникот од пресметката меѓу Вардар и Купс за противник во 2. квалификациско коло во ЛШ ќе го има поуспешниот тим од дуелот меѓу Сабах од Азербејџан и велшки ТНС, додека поразениот продолжува во 2. квалификациско коло во Конференциската лига против победникот од пресметката меѓу Арарат од Ерменија и летонска Рига.