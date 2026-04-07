Лорен Санчез контра Ана Винтур: Нема да се придржува до кодексот за облекување на Мет Гала 2026

Њујорк – Се очекува Лорен Санчез да остави смел впечаток на Мет Гала 2026, и, според упатените, таа можеби не ги следи вообичаените правила што ја регулираат најексклузивната ноќ на модата. Годишниот настан, кој го надгледува Ана Винтур повеќе од три децении, е познат по својот строг процес на одобрување кога станува збор за облеката на гостите. Но, оваа година, динамиката наводно би можела да се промени.

Според RadarOnline, извори велат дека Лорен Санчез планира да се држи до својот препознатлив стил, наместо да го прилагодува својот изглед за да ги исполни очекувањата што обично ги поставуваат Ана Винтур и нејзиниот тим. Одлуката предизвика негодување во модните кругови, бидејќи Винтур традиционално ги разгледува и одобрува облеките на гостите пред да стигнат до црвениот тепих. Разликата овој пат, сугерираат упатените, лежи во тоа кој го поддржува настанот.

Џеф Безос, сопругот на Санчез, наводно е главен финансиски придонесувач на Мет Гала во 2026 година, закажана за 4 мај во Музејот на уметностите Метрополитен. Според оние кои се запознаени со ситуацијата, Санчез одиграла клучна улога во воспоставувањето на тоа партнерство, а еден инсајдер ја опишал галата како нешто во кое таа се чувствува лично вложена. Тоа ниво на вклученост, велат тие, би можело да ѝ даде поголема слобода да се претстави себеси според свои услови.

Холивудскиот инсајдер Роб Шутер тврди дека Лорен Санчез ја водела визијата зад настанот. „Лорен го купила овој бал. Можеби се пари на Џеф, но тоа беше идеја на Лорен“. На Безос „не му е гајле за модата“ и првенствено служи како негов финансиски поддржувач.

Шутер додаде дека Безос наводно потрошил „милиони долари“ за да ја позиционира Санчез како „убавица на балот“, што ефикасно ја прави истакната фигура на галата. Тој, исто така, посочи дека динамиката би можела да ја тестира реакцијата на Ана Винтур.

Галата во 2026 година ќе биде само второ појавување на Санчез на настанот. Таа го имаше своето деби во 2024 година, присуствувајќи како вереница на Безос во фустан по мерка на Оскар де ла Рента. Црниот дизајн без прерамки содржеше волуменозна здолниште изработена од илјадници рачно насликани елементи. Самата Винтур зборуваше топло за Санчез кога ги најави неа и Безос како клучни поддржувачи на претстојната гала, нарекувајќи ја вреден додаток и за музејот и за настанот.