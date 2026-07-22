Левица во Град Скопје ќе иницира формирање фонд за обештетување на граѓаните погодени од невремето

Советничката група на Левица во Советот на Град Скопје ќе иницира свикување вонредна седница со единствена точка на дневен ред – формирање фонд за обештетување на граѓаните за штетите предизвикани од невремето на територијата на Град Скопје, се наведува во соопштението на Левица.

„Невремето што го погоди Скопје предизвика значителни материјални штети врз домови, возила и друг имот на граѓаните. Во вакви околности, Градот има обврска да обезбеди итна финансиска поддршка за граѓаните кои претрпеа штети, наместо товарот целосно да падне врз нив.

Левица оценува дека последиците од невремето дополнително ја оголија неспособноста и негрижата на надлежните институции. Со години се игнорираат барањата за кастрење и отстранување на опасни дрвја, изостануваат превентивни мерки, а градските претпријатија повторно се покажаа неподготвени да одговорат на кризна состојба.

Покрај иницијативата за формирање фонд за обештетување, советничката група на Левица ќе побара на Комисијата за безбедност при Град Скопје да се отвори расправа за мерките што ќе бидат преземени за превенција и справување со вакви елементарни непогоди во иднина. Воедно, советничката група ќе предложи и конкретни мерки до градските власти за воспоставување поефикасен систем на превенција, рано предупредување и координација на надлежните служби.

Советничката група на Левица ги повикува сите советници во Советот на Град Скопје да ја поддржат оваа иницијатива, имајќи предвид дека станува збор за мерка од непосреден интерес за граѓаните кои претрпеа штети од невремето.

Левица очекува Советот на Град Скопје да покаже одговорност и без одлагање да донесе одлука за формирање фонд преку кој ќе им се помогне на погодените граѓани, но и да отпочне процес на воспоставување системски мерки со кои ќе се намали ризикот од вакви последици во иднина“.