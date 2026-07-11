Левица: Владата ги штити инвеститорите, а младите остануваат без можност за сопствен дом

Расправата за ребалансот на Буџетот во Собранието ја отвори темата за станбената политика, откако Левица преку четири амандмани предложи обезбедување средства за изградба на јавен станбен фонд и социјални станови во Скопје, Велес, Штип и Кочани. Од партијата обвинија дека Владата и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не понудиле никаква стратегија за справување со растот на цените на становите и кириите.

Според Левица, Владата и понатаму ја брани тезата дека пазарот сам ќе го реши проблемот со домувањето и дека со поголема изградба на станови ќе дојде до намалување на цените. Од партијата оценуваат дека реалноста го покажува спротивното.

„Во последната деценија Македонија доживеа вистински градежен бум. Скопје никогаш не било поплавено со толку многу нови згради, но паралелно со тоа цените на становите се удвоија, а кириите прераснаа во финансиски товар кој сè поголем број млади семејства не можат да го издржат“, наведуваат од Левица.