Лејкерси немоќни без Дончиќ

Кошаркарите на Оклахома Сити Тандер и Детроит Пистонс поведоа со 2:0 во полуфиналната серија од плејофот за титулата во НБА. Чет Холмгрен и Шаи Гилџус-Александар постигнаа по 22 поени за да го предводат Оклахома Сити до победа од 125-107 над Лос Анџелес Лејкерс, додека Пистонс ги победија Кливленд Кавалирс со 107-97 и го зголемија водството.

За актуелните шампиони од Оклахома, кои сè уште се непоразени во плејофот и имаат скор од 6:0, Аџај Мичел постигна 20, а Џарен Мекејн 18 поени. Серијата сега се сели во Лос Анџелес, каде што Лејкерси ќе бидат домаќини на третиот натпревар во сабота.

Лејкерси беа ослабени и во овој натпревар. Тие повторно играа без својот најдобар стрелец, Лука Дончиќ (33,5 поени во просек), кој е надвор од теренот на неопределено време поради истегнување на тетивата. Исто така, недостасуваше и Џаред Вандербилт, кој го измести малиот прст на десната рака во првиот натпревар.

Покрај тоа, личните фаули исто така им предизвикаа проблеми, дури тројца играчи го завршија натпреварот со пет фаули, што ја ограничи нивната агресивност на крајот.

Кај Лејкерси, Остин Ривс беше најефикасен со 31 поен со 10/16 шутеви, подобрувајќи го својот впечаток по лошата вечер со шутеви во првиот натпревар. Леброн Џејмс, кој постигна 27 поени во првиот натпревар, овој пат додаде 23.

Клучниот момент од натпреварот се случи на почетокот на третата четвртина. Додека Лејкерси водеа со 63:61, на Гилџус-Александар му беше доделен четврти фаул по контакт со Ривс. По прегледувањето на видеото, судиите го окарактеризираа нападот како неспортски од прва категорија. Додека ја решаваше ситуацијата, Алекс Карузо од Оклахома Сити исто така доби техничка грешка.

Гилџус-Александар мораше да оди на клупата кога Лејкерси водеа со 65:61, но Тандерс потоа, без својата најголема ѕвезда, ја презедоа контролата врз играта. Во периодот кога тој беше на клупата, Оклахома ги надигра Лејкерси со 32:15 и влезе во последната четвртина со водство од 93:80. Во последниот дел, гостите успеаја да се приближат на пет поени заостанување, но Тандерс го одбија нивниот налет и мирно го доведоа натпреварот до крај.

Во вториот натпревар од вечерта, Детроит Пистонс ги победија Кливленд Кавалирс со 107:97 на домашен терен. Кејд Канингем ги предводеше Пистонс до победа со 25 поени и 10 асистенции, а Тобијас Харис со 21 поен. Третиот натпревар ќе се игра во сабота во Кливленд.

За Кавс, четвртиот носител на Истокот, Донован Мичел постигна 31 поен, додека Џарет Ален имаше 22 поени и седум скока. Џејмс Харден не успеа, кој промаши 10 од 13 шутеви од поле за 10 поени. Харден имаше и четири изгубени топки, од кои едно беше клучно на 33 секунди до крајот кога Кавс заостануваа со шест поени.

Макс Струс од Кливленд постигна само три поени откако постигна 19 во првиот натпревар. Кавс ги промашија сите 11 свои тројки во последната четвртина. Во редовите на Детроит, се истакнаа Данкан Робинсон со 17 поени и Џенкинс, кој додаде 14 поени од клупата.