Лансирани патики што личат на фудбалска топка

Најк го лансираше Total 90 во изданието „бело/црно“, со кожен горен дел со шестоаголни шевови во наједноставната комбинација на бои досега. Моделот ги задржува асиметричните врвки и рамниот гумен ѓон, карактеристични за серијата Total 90 lifestyle, додека белата и црната завршница дополнително го нагласуваат моделот на шевови што имитира фудбалска топка, пишува Hypebeast.

Дизајн инспириран од фудбалска топка

Идејата зад пакетот „Soccer Ball“ е особено јасна кај овој модел. Додека претходното издание „Pink Rise“ беше направено во една светло розова нијанса, верзијата „бело/црна“ го користи контрастот на белата и црната боја за дополнително да го нагласи моделот на шевови. Шестоаголниот модел го покрива целиот горен дел, од прстите до петицата, правејќи патиките да изгледаат како да се директно инспирирани од конструкцијата на фудбалска топка.

Враќање на класика од почетокот на милениумот

Асиметричните врвки се пренесени од оригиналниот модел Total 90 од 2004 година. На фудбалските патики, овој детаљ имаше практична функција, требаше да го ослободи горниот дел од стапалото и да овозможи почист удар врз топката. Во lifestyle верзијата, повеќе нема таа спортска улога, но останува важен дизајнерски детаљ што потсетува на фудбалските корени на моделот.

Заедно со рамниот гумен ѓон, врвките се еден од деталите што ја разликуваат новата улична верзија од оригиналната теренска патика. Црно-белата палета дополнително го нагласува ретро чувството и го враќа моделот поблиску до неговиот оригинален визуелен идентитет.

Од теренот до улицата

Nike Total 90 III за прв пат беше претставен во 2004 година како затворена фудбалска патика, а Nike ги врати како lifestyle модел во 2025 година. Враќањето добро се вклопува со трендот на тенки патики, кои се сè попопуларни во последните сезони.

Изданието „Бело/црно“ најдиректно ги поврзува минатото и новата намена на моделот. Зашиените детали, кои претходно се наоѓаа само на предната страна од патиката, сега го покриваат целиот горен дел. Ова ја направи инспирацијата од фудбалот уште поочигледна, а Total 90 доби еден од најчистите и најпрепознатливи дизајни досега.