Лакост го промени своето иконско лого за GOAT. Буквално

Втора година по ред, Лакост му оддава почит на Новак Ѓоковиќ со посебна колекција GOAT, во која неговиот препознатлив крокодил доби неочекувано ново издание. Наместо иконскиот крокодил, на избраните парчиња се појавува коза, како јасна референца на изразот GOAT, т.е. Најголем на сите времиња.

Откако првото издание беше претставено минатата година во Њујорк, францускиот бренд сега ја продолжува приказната со нова ексклузивна капсулна колекција која ја слави кариерата на Ѓоковиќ и неговиот статус како еден од најголемите спортисти на денешницата.

Колекцијата има 11 парчиња

Новата колекција GOAT се состои од единаесет парчиња, вклучувајќи поло маици, маици со кратки ракави, тренерки, панталони, џемпер, капа, тренерки и чорапи. Секое парче носи посебно лого на GOAT, создадено како разиграна реинтерпретација на познатиот крокодил на Лакост.

Се издвојува поло маицата на Лакост со златното лого на GOAT, која ќе биде достапна само во 100 примероци. Овој колекционерски модел ќе биде достапен ексклузивно во водечката продавница на Лакост на улицата Риџент во Лондон.

Поло маицата пристигнува и во препознатливата зелена боја на Лакост, како почит кон наследството на брендот, а оваа верзија ќе биде достапна на поширок број пазари низ целиот свет.

Ѓоковиќ ја претставува колекцијата во Лондон

Новак Ѓоковиќ лично ќе ја претстави колекцијата во продавницата на Лакост во Лондон на улицата Риџент. Лондон има посебно значење за него бидејќи таму напиша некои од најважните поглавја од неговата кариера.

Ѓоковиќ зад себе има 101 АТП титула, вклучувајќи 24 гренд слем титули и 40 Мастерс 1000 титули. Токму овие резултати му дадоа на Лакост причина за уште една колекција што игра на неговиот статус на GOAT.

„Ретките спортисти оставаат траен белег во историјата на нивниот спорт. Новак е еден од нив. Со оваа колекција GOAT, сакавме да прославиме еден извонреден шампион чијашто извонредност, долговечност и решителност ја обликуваа историјата на тенисот. Со трансформирање на нашиот иконски крокодил во коза, му оддаваме почит на GOAT со креативност и доза на хумор“, рече Ерик Валат, извршен директор на Лакост.

Кампањата е полна со хумор

Лакост, покрај колекцијата, лансираше и кампања потпишана од уметникот и креативец Макс Зидентопф. Кампањата се прикажува од 22 јуни и се состои од серија кратки филмови и фотографии во кои Ѓоковиќ ја прифаќа разиграната страна на прекарот што многумина му го припишуваат.

Во кампањата, тој се појавува во друштво на мали кози и во неочекувани ситуации инспирирани од неговиот статус GOAT. Наместо сериозниот тон што често ги придружува колекциите спортски почит, Лакост избра хумористичен пристап и дополнително нагласи како целиот проект е замислен како модна игра со еден од најпознатите симболи на брендот.