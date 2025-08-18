Кучето што беше влечено со возило згрижено во ЈП „Лајка“

18/08/2025 15:46

Кучето од Крива Паланка кое било злоставувано од страна на сопственикот, донесено е во ЈП „Лајка“. Во моментов тоа е безбедно и ќе му биде обезбедена целосна нега и сѐ што е потребно за неговото опоравување, информираат од јавното претпријатие.

Оттаму додаваат дека благодарение на брзата реакција на граѓаните кои веднаш го пријавиле случајот, како и интервенцијата на пожарникарите кои го извлекле од провалијата, инспекторите и ветеринарните служби обезбедиле итна грижа и стабилизација.
 
-Овој настан е уште еден показател дека системот функционира кога институциите и граѓаните делуваат заедно – брзо, координирано и одговорно. Злоставувањето на животни не е изолиран чин – тоа е сериозен општествен проблем.  Секое злоставување на животни мора да се пријави – веднаш и без исклучок. Само со гласна и одлучна реакција можеме да ги заштитиме најранливите и да спречиме насилството да се повтори, велат од ЈП „Лајка“.

Одговорноста, потенцираат, е заедничка – да изградиме средина во која и животните и луѓето живеат безбедно и достоинствено.

За случајот МВР поднесе пријава против 59-годишен жител на Крива Паланка со иницијали З.М., кој го влечел кучето врзано за своето возило. Малтретираното куче било фрлено во коритото на Крива Река, од каде било извлечено и згрижено.

Поврзани содржини

Тортевски ги најде „моштите на Афри Кола“ во Вардар
За една година вложени 2,66 милиони евра во Арачиново
Стигнале 40 приговори за обвинителниот акт околу пожарот во Кочани
Support Kocani обезбеди трета донација на компресивна облека
Сиљановска-Давкова посакува во Штип да се изгради хибриден клинички центар на НАТО
Борче Стаменов и доц. д-р Ирфан Ахмети добитници на државната награда „Мајка Тереза“ за 2025 година
Охрид SOS алармира: И депонии за опасен отпад ќе се прават само со потпис на градоначалник и министер
Утре локален пороен дожд, од среда до петок стабилно, за викендот повторно врнежи

Најчитани