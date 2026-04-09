„Кралицата на кетаминот“ која е одговорна за смртта на Метју Пери доби 15 години затвор

Лос Анџелес – Џасвин Сенга, која го набавила лекот што ја предизвика смртта на ѕвездата од „Пријатели“, Метју Пери, е осудена на 15 години затвор, објавија американските медиуми, повикувајќи се на судот во Лос Анџелес.

Обвинетата, позната како „Кралицата на кетаминот“, минатиот септември се изјасни за виновна по пет обвиненија. Според обвинителството, таа, меѓу другото, ја обезбедила дозата на анестетикот „кетамин“ што довело до смртта на американскиот глумец во 2023 година. Обвинетата, исто така, се обратила пред судот, извинувајќи се за своите постапки. Таа рекла дека е „длабоко засрамена“, според наводите, додавајќи дека „се борела со зависност, но се откажала од дрогата“ по апсењето.

Обвинителите изјавија дека таа му продала на Пери повеќе од 50 дози кетамин преку посредник во неделите пред неговата смрт. Денот кога починал, асистентот на Пери наводно му дал најмалку три дози – на негово барање. Обвинителството побарало 15 години затворска казна, според „Њујорк тајмс“ и „Си-би-ес“.

Одбраната тврди дека 42-годишната осуденичка е во притвор од нејзиното апсење во август 2024 година и дека минала „соодветно време“ зад решетки.

По веста за смртта пред околу 2,5 години, американските обвинители изјавија дека „Кралицата на кетаминот“ им наложила на своите помошници да ги избришат сите текстуални пораки поврзани со купувањата лекови и да ги покријат своите траги. Властите, исто така, пронајдоа големи количества од различни лекови и дроги, меѓу кои и „метамфетамин“ и „екстази“, во нејзиното живеалиште во Северен Холивуд.

По смртта на Пери, двајца лекари, еден асистент и еден познаник на глумецот, исто така, беа уапсени. Следствено, еден лекар е осуден на 2,5 години затвор минатиот декември, додека неговиот колега беше осуден на осум месеци домашен притвор. Судските процеси за другите двајца обвинети сè уште се во тек.

Метју Пери беше пронајден мртов во џакузито во својот дом во Лос Анџелес на 28 октомври 2023 година, на 54-годишна возраст. Актерот претходно јавно зборуваше за својата борба со зависноста. Според извештаите, тој бил подложен на кетаминска терапија под медицински надзор за лекување на депресија и анксиозност. Исто така, се вели дека ги набавувал лековите, т.е. дрогата, на црниот пазар.

„Кетаминот“ е анестетик којшто се користи со десетици години. Под одредени услови, луѓето со депресија отпорна на третман може да се лекуваат со овој лек. Некои луѓе го земаат и како нелегална дрога.

Пери стана меѓународно познат по американската ТВ-серија „Пријатели“, снимена меѓу 1994. и 2004 година, заедно со Кортни Кокс, Мет Лебланк, Џенифер Анистон, Лиза Кудроу и Дејвид Швимер.