Коосновачот на „Флитвуд Мек“, Мик Флитвуд, се ожени по петти пат на 78 години

Ако дрвото е традиционален подарок за петта годишнина од бракот, што да му се подари на некого по повод неговиот петти брак?

Пријателите и семејството на Мик Флитвуд се надеваат дека веќе го сфатиле тоа, бидејќи легендарниот основач на Флитвуд Мек официјално се венча по петти пат.

„Јужниот Пацифик ја прави својата магија!!! Меден месец со мојата љубов Елизабет… создава моменти што ќе се паметат!! Сонце, здравје и среќа!!“ напиша Флитвуд, 78, во описот на објавата споделена на неговиот Инстаграм на 28 март. На придружната фотографија, Флитвуд и неговата нова невеста, Елизабет Џордан, се потпираат еден на друг, дрско позирајќи зад високо држената федора на Флитвуд.

На следната фотографија споделена во вртелешката на Флитвуд од 28 март, среќната двојка се бакнува во волшебно тропско место. Џордан носи невестинско бело, додека Флитвуд е облечен во кратки ракави соодветни на времето, со златен прстен на домалиот прст.

На последната фотографија, Флитвуд изгледа во форма како и секогаш, без маица се витка во оаза од пенлива морска вода.

Џордан можеби е новопечена членка на Флитвуд, но не е нова во животот на Флитвуд. Тапанарот на Флитвуд Мек со децении и нивниот единствен постојан член од основањето во 1967 година, долго време ја заштитуваше неговата приватност.

Тој сподели малку за својата врска со Џордан низ годините. Пријателот на Флитвуд, кантавторот Мајкл Лосон, објави во март 2025 година дека двојката се свршила по пет години врска.

„Мик Флитвуд штотуку испрати порака и рече дека се жени со својата девојка со која се во врска пет години, Елизабет. Колку е кул, пронаоѓањето љубов и правењето таква обврска е прекрасно. Честитки!“, напиша тој на Threads.

Свадбата на Флитвуд со Џордан е негова петта, но таа е само негова четврта сопруга.

Првпат се оженил со моделот Џени Бојд, сестра на познатата фотографка Пати Бојд, во 1970 година. Се развеле во 1976 година, се прежениле една година подоцна, но повторно се развеле. Флитвуд потоа се оженил со Сара Рекор, делумната инспирација за хитот на Флитвуд Мек „Сара“, од 1988 до 1995 година. Истата година се оженил со Лин Франкел и останале заедно до 2015 година.

Флитвуд одржувал позитивен однос со барем некои од неговите бивши, вклучувајќи го и Бојд, за која забележал дека се согласила да ја прикаже во мемоарите „Play On: Now, Then & Fleetwood Mac“, објавени во 2014 година.

„Не споделувам ништо со што никој нема да се чувствува удобно. Знам дека [Стиви Никс] е согласна со тоа. Џени беше многу корисна и тоа ѝ овозможи да изрази како се чувствува“, изјавил тој за „Гардијан“ истата година. „Во тоа време, немав поим дека се чувствува така, бидејќи бев толку длабоко во себе. Не ја видов како плаче. Беше катарзично за мене.“