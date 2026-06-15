Кој е Возиња, голманот на Зеленортските Острови кој ги излуде Шпанците со своите одбрани

Шпанија ја започна својата кампања на Светското првенство со резултат што малкумина го очекуваа. Ремито без голови против дебитантот Зеленортските Острови во понеделник беше обележано со фантастичен настап на 40-годишниот голман Возиња, кој беше клучен во обезбедувањето на историски бод.

Голманот кој ја запре шпанската репрезентација е Хосимар Хозе Евора Дијас, и тој веќе има статус на фудбалски идол во својата татковина. Тој го прослави својот 40-ти роденден кратко пред турнирот, што го прави еден од најстарите играчи на Светското првенство, а натпреварот против Шпанија беше негов 90-ти настап за националниот тим.

Неговиот прекар Возиња значи „баба“ на португалски, но не е поврзан со неговата возраст. Голманот објасни дека го добил прекарот затоа што бил одгледан од неговите баба и дедо на островот Сао Висенте, одделен од неговите родители.

Возиња пристигна на Светското првенство како слободен играч откако му истече договорот со португалскиот Чавес, па затоа не би било изненадувачки ако неговите одлични настапи на турнирот наскоро му донесат нов договор.

По неговото деби од соништата против Шпанија, тој стана вистинска сензација на социјалните медиуми. Тој влезе во натпреварот со 50 илјади следбеници на Инстаграм, а по последниот свиреж, таа бројка надмина 1,6 милиони и сè уште расте.

Но, тоа не е само симпатична приказна – Возиња го одигра натпреварот на својот живот. Според податоците од SofaScore, тој направи седум одбрани, од кои шест беа од шутеви во шеснаесетникот. Тој исто така спречи 1,46 очекувани голови (xG). Покрај неговите одлични одбрани, тој се истакна и со работата со нозете. Тој успешно испрати 10 од 23 долги топки, нудејќи му на својот тим излез од високиот шпански притисок.

Трансфермаркт ја проценува вредноста на Возиња на само 50 илјади евра, и останува да се види дали сега ќе најде нов клуб. Возиња ја започна својата кариера во својата татковина, а во странство замина дури во 2012 година како 26-годишник. Неговиот прв клуб надвор од Капо Верде беше Прогресо од Ангола. Потоа играше за Зимбра од Молдавија, Жил Висенте од Португалија, АЕЛ Лимасол од Кипар и Тренчин од Словачка.