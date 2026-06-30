Кога Црна Гора ќе влезе во ЕУ ќе добие 3 милијарди евра од следниот буџет на Унијата

Влезот на Црна Гора во Европската унија ќе чини 3 милијарди евра во следниот буџет на блокот, соопшти Европската комисија во вторникот.

Малата балканска земја, за која се очекува да се приклучи на блокот во 2028 година, треба да добива субвенции за земјоделци и регионални исплати од централниот фонд на ЕУ откако ќе стане полноправна членка.

Ова би чинело приближно 1 евро дополнително за секој даночен обврзник на ЕУ во текот на следниот буџетски циклус од 2028 до 2034 година, изјави висок функционер на Европската комисија за „Политико“, кој побара анонимност бидејќи не му беше дозволено да зборува јавно.

„Тоа е многу евтина шолја кафе“, додаде тој.

Следниот буџет на ЕУ од 2 билиони евра – кој ќе стапи на сила на почетокот на 2028 година – ќе мора да се надополни за да се покријат трошоците за приклучување на новите членки.

Комисијата го издаде својот финансиски предлог за пристапување на Црна Гора во ЕУ на 30 јуни. Сега земјите од ЕУ мора да го договорат пред почетокот на финансиските преговори меѓу Брисел и Црна Гора.

„Денешниот пакет е уште еден конкретен чекор кон иднината на Црна Гора во нашата Унија. Ги подготвуваме Црна Гора, земјите-членки и нашите институции“, изјави претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен.

Се очекува Црна Гора – земја со 600.000 жители што стана кандидат за ЕУ ​​во 2010 година – да стане следната членка на ЕУ до 2028 година, иако шансите за влез на 1 јануари се мали, според официјалниот претставник.

Нејзиниот придонес во буџетот на ЕУ се проценува на 500 милиони евра за следните седум години.

Во текот на целиот циклус, Комисијата проценува дека Црна Гора ќе добие 277 милиони евра субвенции за земјоделците, над 1 милијарда евра за регионални исплати и рурални трошоци и 592 милиони евра средства за миграција.

Комисијата проценува дека домашните бизниси ќе добијат 523 милиони евра од новиот индустриски фонд на блокот, Европскиот фонд за конкурентност – иако точниот износ е тешко да се предвиди, бидејќи финансирањето ќе се доделува конкурентно, а не по земја. Црна Гора треба да добие вкупно 3,1 милијарди евра од буџетот.

Извршната власт на ЕУ проценува дека вкупните нето трошоци за пристапување – разликата помеѓу придонесите и трошоците – за сите балкански земји кои се стремат да се приклучат кон ЕУ ќе бидат 8 милијарди евра за следните седум години.