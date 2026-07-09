Клоп наскоро ќе го потпише договорот, ќе заработува повеќе од Нагелсман на германската клупа

Јирген Клоп наскоро ќе стане нов селектор на германската фудбалска репрезентација, а познато е и колку пари ќе добие од Германската фудбалска асоцијација (DFB) за договорот.

Новинарот на „Скај Спортс“, Флоријан Плетенберг, објави дека Клоп ќе го потпише договорот до крајот на Светското првенство во 2030 година, кое ќе се одржи во Шпанија, Португалија и Мароко.

Клоп, кој моментално е вработен во Ред Бул, ќе го раскине договорот и нема да има проблем со тоа.

Билд наведува дека претставниците на DFB ќе разговараат со Клоп во петок во Њујорк, а германскиот весник дознал и колку плата ќе добива германскиот фудбалски стручњак.

Клоп ќе добива околу девет милиони евра годишно, односно ќе има плата за два милиони евра поголема од онаа на Јулијан Нагелсман.