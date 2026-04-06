Ќерката на Анџелина Џоли и Бред Пит дебитираше во музичко видео

Шајло Џоли, ќерката на Анџелина Џоли и Бред Пит, се занимава со уметност како нејзините родители.

19-годишната девојка изненадно се појави во тизер видео за K-Pop синглот на Дајонг „What’s a Girl to Do“. Џоли има само една секунда време на екранот во тизерот, иако е веројатно дека ќе видиме повеќе од неа кога ќе излезе целото видео на 7 април.

Претставник од Starship Entertainment, издавачката куќа на Дајонг, изјави за Maeil Business Newspaper Star Today дека родителите на Џоли немаат никаква врска со нејзиниот кастинг. Всушност, издавачката куќа вели дека „дознале случајно неодамна“.

Во мај 2024 година, клип од неа како танцува на песната Tanzania од Uncle Waffles и Tony Duardo стана вирален на Инстаграм, две години откако беше видена како танцува на Doja Cat’s Vegas во Millennium Dance Complex во Лос Анџелес.