Канада ја победи Јужна Африка во судиското продолжение и се пласираше во осминафиналето на Светското првенство
Канада синоќа ја победи Јужна Африка со гол во судиското продолжение и се пласираше во осминафиналето на Светското фудбалско првенство 2026.
Натпреварот се одигра во Инглвуд, Калифорнија, САД. Единствениот гол го постигна Стивен Еуштакиу во 90+2. минута.
Канада за прв пат во својот трет Мундијал стигна до плејофот за Светското првенство.
Во осминафиналето северноамериканскиот тим ќе се соочи со победникот од натпреварот Холандија – Мароко.