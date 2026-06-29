Канада ја победи Јужна Африка во судиското продолжение и се пласираше во осминафиналето на Светското првенство

Канада синоќа ја победи Јужна Африка со гол во судиското продолжение и се пласираше во осминафиналето на Светското фудбалско првенство 2026.

Натпреварот се одигра во Инглвуд, Калифорнија, САД. Единствениот гол го постигна Стивен Еуштакиу во 90+2. минута.

Канада за прв пат во својот трет Мундијал стигна до плејофот за Светското првенство.

Во осминафиналето северноамериканскиот тим ќе се соочи со победникот од натпреварот Холандија – Мароко.