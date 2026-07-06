Какво време нè очекува? Пристигна нова прогноза за летото и есента

Според најновите пресметки на Европскиот центар за среднорочни временски прогнози (ECMWF), се соочуваме со лето и есен кои ќе бидат значително потопли од просекот. Иако сезонските прогнози, и покрај напредокот во технологијата, сè уште се предмет на неизвесност, моделот укажува на продолжување на надпросечниот топол период.

Треба да се напомене дека ваквите прогнози не го предвидуваат времето за еден ден, туку проценуваат отстапувања во температурата и врнежите од повеќегодишниот просек.

Јули и август се потопли од просекот

Моделите за јули покажуваат температурно отстапување од 0,5 до 1 °C над просекот, што укажува на голема веројатност за постабилно време со чести периоди на висок воздушен притисок. Ова значи дека можеме да очекуваме топли ноќи, во кои температурата нема да падне под 20 степени, и многу топли денови со температури над 30 °C.

Што се однесува до врнежите, се очекува количината да биде околу просекот или малку пониска во јули. Сепак, како и во претходните години, поголемиот дел од дождот веројатно ќе падне во форма на краткотрајни врнежи од дожд и грмотевици, со подолги суви периоди помеѓу нив.

Слично време ќе продолжи и во август, кој исто така треба да биде потопол од просекот, со можност за поизразени топлотни бранови поради пенетрација на топол воздух од Северна Африка. Прогнозата за врнежи за август е малку понеизвесна.

Септември носи продолжување на летото

Според сезонскиот модел, септември исто така треба да биде потопол од просекот, што ја зголемува веројатноста за продолжување на летото. Ова особено ќе се почувствува во Јадранското Море, каде што температурата на морето би можела да остане значително над повеќегодишниот просек.

Прогнозата за врнежи за септември е значително понеизвесна и покажува големи отстапувања меѓу прогнозните модели. Ова укажува на можноста за повлажен воздух од Атлантикот и развој на посилни циклони. Затоа, септември би можел да ги донесе првите силни бури по летната суша, со постепен пад на температурите на воздухот, кои сепак треба да останат над просекот.

Каква есен можеме да очекуваме?

Според пресметките на ECMWF, надпросечното топло време треба да продолжи во текот на октомври и ноември. Ова значи дека веројатно ќе доживееме потопла од просечната есен, но со сè почести навлегувања на постуден воздух од северна Европа.

Прогнозата за врнежите за есенските месеци е исто така многу неизвесна, што укажува на понестабилно време со брзи промени во сувите и дождливите периоди.

Сè почести екстреми како нова нормала

Овој временски модел стана вообичаен во последните години за Медитеранот, Јадранското Море и внатрешниот Балкан. Во исто време, веројатноста за екстремни временски настани, особено обилни врнежи по подолги суви периоди, исто така се зголемува.

Севкупно, поголемиот дел од Централна и Југоисточна Европа треба да биде потопол од просекот во текот на летото и есента. Затоа се очекува регионот, и Македонија да доживеат чести топлотни бранови во лето, додека есента би можела да донесе побавен пад на температурата и изразени промени во сувите периоди и епизоди со интензивни врнежи.

Ваквите временски случувања се во согласност со трендот забележан во последните децении, каде што зголемувањето на просечната температура се одразува не толку во дневните вредности, туку во сè почестите и подолготрајните топлотни бранови и поизразените разлики во врнежите.