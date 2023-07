Како Шинед О’Конор ја сними „Nothing Compares 2 U“

Во 1990 година, Шинед О’Конор постигна светски хит со „Nothing Compares 2 U“, песна на неискажлива загуба и скршено срце.

Тоа беше одлучувачкиот момент во нејзината кариера – оној што неволно ја втурна во мејнстримот.

Но, приказната за видеото и како таа дојде да го сними, е полна со изненадувачки пресврти.

По нејзината смрт на 56-годишна возраст, еве подетално како таа ја сними нејзината најпозната песна.

Тоа беше 15 јули 1984 година и Принс штотуку се врати од Далас, каде ја гледаше „Џексонс Виктори“ турнејата. Штом излезе од авионот, се упати кон студиото за снимање.

Таму, само со неговиот звучен инжинер Сузан Роџерс тој ја пишува и снима првичната верзија на „Nothing Compares 2 U“ за неколку часа.

„Бев изненадена од тоа колку беше убава“, му рекла Роџерс на Дјуан Тудал, во неговата книга „Принц и студиските сесии на Пурпурен дожд“.

„Тој ја зеде тетратката и отиде во спалната соба, го напиша текстот многу брзо, се врати и ја отпеа. Бев многу импресиониран од тоа“.

Роџерс теоретизираше дека песната е напишана за домашната помошничка на Принс, Сенди Скипиони, која била принудена да се откаже кога нејзиниот татко неочекувано починал од срцев удар.

„Сенди беше личноста која се погрижи да го има неговиот омилен пијалок, а тоа е Five Alive, а таа се погрижи куќата да биде чиста, да има свежо цвеќе на клавирот и да се измијат чорапите и долната облека“, изјави Роџерс за BBC 6 Music во 2018 година.

„Таа си замина, а расположението на Принц стануваше сѐ помрачно и помрачно. Тој само ќе прашаше: ‘Кога се враќа Сенди’? Тоа можеби беше инспирација за песната“.

Пријателот на Принс, Џером Бентон, имаше поинаква приказна – велејќи дека Принс ја напишал песната за него откако се разделил со својата свршеница.

Во секој случај, музичарот сметаше дека песната не одговара на неговиот јавен имиџ во тоа време. Тој одлучи да го подари на The Family, бенд што го формираше околу неговата тогашна девојка Сузана Мелвоин и пејачот Пол Петерсон.

Принс го отстрани својот вокал, додаде неколку оркестарски секвенци и ја предаде песната. Издадена е на единствениот албум на The Family во 1985 година, кој набргу пропадна и групата се раздели.

„Nothing Compares 2 U“ никогаш не беше издадена како сингл и се чинеше дека е предодреден за нејасност сѐ додека менаџерот на Шинед О’Конор, Фахтна О’Кела, не се сети и ѝ предложи да биде кавер за нејзиниот втор албум, „I Do Not Want What I Haven’t Got“.

Други извештаи сугерираат дека таа била запознаена со песната од Стив Фарњоли, кој се грижел за Принц во ерата на „Purple Rain“, и ја презел функцијата менаџер на О’Конор околу времето на снимањето.

Во секој случај, О’Конор веднаш се поврза со песната. Таа и О’Села беа пар, но нивната врска беше комплицирана. Љубовните стихови на Принс се совпаѓаа со нејзината состојба на умот.

„Тие беа во процес на раскинување кога го снимивме Nothing Compares 2 U“, рече Крис Биркет, кој беше копродуцент и инженер на песната.

„Веројатно затоа направи толку добар вокал. Таа влезе во студиото, го направи тоа во едно, веднаш го дуплираше и беше совршено затоа што беше целосно во песната. Тоа ја отсликува нејзината ситуација“.

Без оглед на емоциите што Принц ги канализираше, тој се потруди да ја скрие. О’Конор го направи спротивното.

Работејќи со јапонскиот џез-виртуоз Гота Јашики и продуцентката Нели Хупер, таа стави линија низ целиот раскошен R&B процут и ја подигна песната од нејзините основни работи.

Аранжманот е едноставен – тапан, неколку гудачи и прогонувачки хор од придружни вокали. Тие се туркани и влечени од плимниот бран на нејзиниот глас, како песок на плажа, додека таа се бори со различни фази на уништување.

Почнува тивко, речиси прикриена додека пее:

„It’s been seven hours and 15 days since you took your love away“. Тогаш таа станува пркосна: „ Since you been gone, I can do whatever I want“, но нејзиното бравадо пропаѓа во болка откако ќе сфати дека „nothing will take away these blues“.

Со рефренот, таа е лице в лице со тагата. Нејзиниот глас се стреми кон моќ, но повторно пука. Потоа, во промена на мелодијата на Принс, таа го менува тонот на последното „to you“ во очаен монотон, дисонанцата што ја илустрира нејзината болка.

Тоа е една од најдобрите вокални изведби на сите времиња.

Во рацете на О’Конор, „Nothing Compares 2 U“ секогаш требаше да биде хит, но видеото го направи феномен.

Режисерот Џон Мејбери снимил неколкучасовна снимка на пејачката како шета низ измиениот Париз. О’Конор облечена во црно, рефлектирана во Сена, шетајќи низ прекрасниот Парк де Сен-Клод.

Но, штом ја изведе песната пред камера, Мејбери знаеше дека нејзиниот крупен кадар мора да биде во фокусот.

Од самиот почеток, О’Конор гледа директно во нас, нејзините бледо зелени очи гледаат надвор од екранот, барајќи врска. Но, додека пее, таа го прекинува контактот со очите, фрлајќи поглед надолу, како да не може да ги контролира своите емоции.

На крајот, славно, две солзи и се тркалаат по образите.

Тие солзи беа вистински, и тие претставуваа загуба што Принц никогаш не можеше да ја замисли кога ја напиша „Nothing Compares 2 U“.

Мајката на О’Конор загинала во сообраќајна несреќа во 1986 година, кога пејачката сè уште беше тинејџерка. Тие немаа лесна врска. О’Конор подоцна ја обвини дека бил ментално и физички нападна. Но, кога го испеа последниот стих на Принс, сета таа тага се врати.

„All the flowers that you planted, mama, in the back yard / All died when you went away/ I know that living with you, baby, was sometimes hard / But I’m willing to give it another try“.

Тоа е моментот што ги поттикна тие солзи.

„Не знаев дека ќе заплачам кога пеев во видеото, бидејќи не плачев во студиото кога снимаше“, се сеќава таа подоцна.

„[Но] секогаш кога ја пеам таа песна мислам на мајка ми. Никогаш не престанувам да плачам за мајка ми. Не можев да се соочам да бидам во Ирска 13 години поради тоа“. (Би-Би-Си)