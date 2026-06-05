Како од бајка: На раб на депресија, не можеше да си дозволи хотел, а сега е во финалето на Ролан Гарос

Маја Чвалинска (24) стана првата жена во историјата на Ролан Гарос што стигна до финалето на турнирот од квалификациите.

Кога утре ќе излезе на централниот терен против импозантната Мира Андреева, неверојатната полска тенисерка, тоа ќе биде нејзин десетти натпревар на овогодинешниот Ролан Гарос.

Таа игра во Париз речиси три недели; од 18 мај, кога го играше првото коло од квалификациите, и е сосема неверојатно што изгуби само еден сет на патот до финалето. Марија Сакари ѝ го одзеде во 3-то коло од главниот турнир, а потоа ја победи Французинката Дијана Пари.

Иако оваа победа ја донесе во осминафиналето на турнирот, Чвалинска беше во огромни проблеми. Имено, кога дојде во Париз, таа навистина не планираше да остане до втората недела од главниот турнир и нејзината сметка за хотел се натрупуваше.

Немаше за хотел

„Се надевам дека ќе има повеќе соби и дека ќе имам доволно пари. Знаете, заработката од овогодинешниот Ролан Гарос ќе дојде подоцна, а дотогаш морам да сврзам крај со крај. Молете се за мене“, рече таа на шега по победата против Пари.

Полјачката досега во кариерата заработила околу 800.000 долари од турнири, а пласманот во финалето на Ролан Гарос ѝ донесе двојно повеќе. Евентуалната победа би ѝ донела 3,2 милиони долари, но колку и да звучи банално, пласманот во финалето на Гренд слем е многу поголема лична победа за Чвалински отколку чистиот награден фонд.

Чвалински беше ветувачка јуниорка која стигна до јуниорското финале во двојки на Отвореното првенство на Австралија во 2017 година. Нејзин партнер беше врсничка по име Ига Свјатек, а двајцата беа големи полски надежи. Но, нивните кариери тргнаа во спротивни насоки – Свјатек стана шесткратна победничка на Гренд слем, која некогаш беше класа за себе на Тур.

🗣️ Question : « On t’a vu avec différentes tenues au cours du tournoi. Quelle est l’histoire derrière ces tenues ? » 🗣️ Maja Chwalinska : « Il n’y pas d’histoire. Je n’ai pas de sponsor. C’est ça l’histoire, je crois. »#RolandGarros

pic.twitter.com/gA6LPyZ9mr — Tennis Legend (@TennisLegende) June 5, 2026

Додека нејзината партнерка од Австралија Опен креваше трофеи, Маја Чвалинска западна во пеколот на длабока депресија, што доведе до тоа да се откаже од тенисот година и пол во 2021 година.

Падна во депресија

„Се туркав толку многу како дете, барав и очекував толку многу од себе. Но, во еден момент не можев да станам наутро. Бев безживотна и знаев дека морам да престанам да играм затоа што во спротивно едноставно немаше да можам да продолжам да живеам. Дури и не знаев дали ќе се вратам на тенисот, но ми е мило што го направив тоа“, рече Полјачката по нејзината победа што ја дефинираше кариерата против Дајана Шнајдер во полуфиналето.

Во меѓувреме, таа го реши и проблемот со хотелот – Оши, спонзорот на Ига Свјатек, се вмеша и ги покри сите нејзини трошоци за сместување во замена за мала реклама на нејзината маица.

Иако ѝ се случува нешто за кое само можеше да сонува дека ќе игра на предизвикувачки турнири низ Европа пред само неколку месеци, Чвалински остана цврсто на земја. Таа не е на социјалните мрежи; се обидува што помалку да биде на телефон.

„Објавувам еден пост по победа и тоа е тоа. Го избегнувам телефонот колку што можам, а имам доволно луѓе околу мене кои секогаш биле со мене и на кои можам да им се доверам“, рече Чвалински, која досега освоила само титули во предизвикувачки турнири и која дојде во Париз како 114-та тенисерка во светот.

Чвалински нема што да изгуби во финалето

Таа нема што да изгуби во финалето во сабота (15:00 часот, Евроспорт). Притисокот е врз Андреева, 19-годишна девојка и 8-ма тенисерка во светот, која игра исклучителен тенис на овогодинешниот турнир.

Чвалински исто така игра. Со само 165 сантиметри висина, таа е исклучително несмасна, мешајќи ја играта, нарушувајќи го ритамот на своите противнички и излудувајќи ги со понекогаш неверојатни решенија.

Без разлика како ќе заврши финалето, Чвалинска е најголемата победничка на овогодинешниот Ролан Гарос и најдобрата спортска приказна на годината. И се надевам дека ќе се појават некои спонзори, кои во моментов се отсутни. Таа го игра секој натпревар во различна опрема, што е погодно за неа…