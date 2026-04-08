Како имотот на Мајкл Џексон тивко го финансирал раскошниот животен стил на неговите три деца

Имотот на Мајкл Џексон се покажа како профитабилен благослов за неговите три деца, а правните документи докажуваат каде одат парите.

Парис Џексон, 28, моментално е вклучена во правна битка со извршителите на имотот на нејзиниот покоен татко, Џон Бранка и Џон Меклејн, поради наводно лошо управување со средствата, недостаток на транспарентност и високи адвокатски трошоци, според „Њујорк пост“. Иако поголемиот дел од барањата беа отфрлени во ноември 2025 година, семејството, вклучувајќи ги браќата Принс, 29, и Биги, 24, работат на спогодба за да ги смират сите.

TMZ ги доби средствата од имотот на Џексон за 2022 година, што покажува дека некогаш банкротираниот имот вредел над 3 милијарди долари таа година, благодарение на „МЈ: Мјузиклот на Бродвеј“.

За една година, на Парис ѝ беа дадени 3,2 милиони долари за финансирање на нејзиниот животен стил, заедно со дополнителни 91.000 долари за реновирање на домот. На Принс му беа дадени 3,1 милиони долари за сметките, а на Биги, порано позната како „Бланкет“, му беа дадени 939.000 долари. Сите деца на Мајкл добија куќа во областа на Јужна Калифорнија со средства од имотот на нивниот татко.

Во октомври 2025 година, Парис беше обвинета дека „трошила [пари] побрзо отколку што некогаш го правел Мајкл“, според „Naughty But Nice Substack“ на Роб Шутер. „Девојчето живее како рок-ѕвезда“, тврди еден инсајдер на семејството Џексон. „Приватни авиони, дизајнерска облека, петзвездени патувања – таа троши милиони“.

Бранка и Меклејн споделија во правни документи, добиени од Us Weekly, дека Парис „имала корист повеќе од кој било друг“ од профитабилниот имот на Џексон и дека се фрустрирани што таа се спротивставува.

Сепак, извор близок до Парис изјави за TMZ на 6 април дека нејзината пријателка е „жртва на одвратна, скандалозна кампања за клевета од страна на извршителите и нивните адвокати“. Тие додадоа: „Овие адвокати ги користат ресурсите на семејството Џексон за да ја исмејуваат, омаловажуваат и напаѓаат затоа што бара транспарентност и одговорност од луѓето што ги контролираат сите аспекти од финансиите на нејзиното семејство.“

Сè уште нема разрешница во случајот со имотот на семејството Џексон, но се чини дека Парис ја води борбата, а нејзините браќа тивко покажуваат поддршка зад сцената.