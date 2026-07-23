Како и каде да пријавите штета од невремето во Аеродром – еве ги правилата

Општина Аеродром започнува постапка за обесштетување на граѓаните што претрпеа

материјална штета предизвикана од силното невреме што го зафати подрачјето на Град

Скопје на 21 јули 2026 година.

По одржаниот координативен состанок во Град Скопје, Општина Аеродром веднаш

формира Комисија за утврдување на фактичката состојба и ја започна постапката за

прием на барања, како предуслов за обесштетување на граѓаните, што ќе се реализира

во соработка со Владата и со Градот Скопје.

Образецот за пријавување штета е достапен во просториите на Општина Аеродром, а

може да се преземе и од официјалната веб-страница на следниов линк:

https://shorturl.at/L3rcJ

Образецот, заедно со потребната документација, се доставува во Архивата на Општина

Аеродром секој работен ден од 8:00 до 15:00 часот, во рок од 30 дена од денот на

настанување на штетата.

Кон барањето задолжително да се приложат и следниве документи:

– Важешка лична карта или патна исправа (фотокопија);

– Доказ за сопственост (фотокопија од имотен лист);

– Фотографии од локацијата по претрпената штета;

– Записник од МВР за настанатата штета;

Општина Аеродром ги повикува граѓаните навремено да ги поднесат своите барања, со

цел постапката за утврдување на штетите да се реализира ефикасно и во најкраток

можен рок. Сите поднесени пријави ќе бидат разгледани во согласност со законските

процедури.