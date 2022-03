Како Били Ајлиш испиша историја на Оскарите 2022 ?

САД– Били Ајлиш има само 20 години, но веќе е на половина пат до статусот EGOT ( Оскар, Греми, Еми и Тони).

Ајлиш во неделата го освои Оскар за најдобра оригинална песна за „No Time to Die“, нејзината тема од истоимениот филм за Џејмс Бонд. Ова ја направи првата личност родена во 2000-тите што освоила Оскар, според The ​​Wrap. Таа е, исто така, втората најмлада победничка во оваа категорија по Маркета Ирглова, која победи за Once кога имаше 19 години.

Откако дебитираше со својот прв албум во 2019 година, Ајлиш пишува секаква историја. Пејачката на „Bad Guy“, која е родена во декември 2001 година, исто така стана првата личност родена во 21 век која е број 1 на листата на Билборд 200, а во 2020 година, таа стана само втората личност која ги освоила сите четири главни категории на Греми наградите.

На почетокот на 2020 година, беше објавено дека Ајлиш ќе ја изведе темата за Џејмс Бонд за „Не е време за умирање“. Таа тогаш имаше 18 години, што ја прави најмладата личност која изведува Бонд тема. Објавувањето на филмот постојано беше одложувано поради пандемијата , што значи дека нејзината победа за Оскар нема да дојде уште две години.

„Не е време за умирање“ на Ајлиш, исто така, освои награди на наградите по Избор на критичарите, на Златен глобус и Греми. Можеби ќе имаше потешка конкуренција на Оскарите доколку Дизни ја номинираше неверојатно популарната песна на Енканто „Ние не зборуваме за Бруно“. Но, Дизни достави поинаква песна од филмот, „Дос Оругитас“, пред „Бруно“ да стане сензација.

Сега, со Оскар и повеќе Греми под нејзиниот појас, дали Ајлиш еден ден би можела да освои Еми и Тони, па со тоа да го постигне статусот ЕГОТ? Сè додека го прави тоа пред да наполни 39 години, таа би била најмладата личност што некогаш го направила тоа.