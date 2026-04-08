Како антисемитизмот му ја уништи кариерата на Канје Вест

Владата му забрани на Канје Вест влез на лондонскиот фестивал Wireless по контроверзиите околу неговиот планиран настап. Министерството за внатрешни работи потврди дека на раперот, познат и како Ye, му е одбиено барањето за патување, наведувајќи дека неговото присуство нема да биде во јавен интерес. Оваа одлука следеше по низа антисемитски, расистички и пронацистички изјави од страна на Вест во последните години, пишува Би-Би-Си.

Раперот понуди средба

Пред одлуката за забрана, Вест изјави претходно денес дека „би ја ценел“ можноста да се сретне со членови на еврејската заедница во Велика Британија. Во изјава, тој изјави дека „ја следел дискусијата околу Wireless“ и понудил лично да се сретне со претставници на заедницата „за да ги слушне“.

„Знам дека зборовите не се доволни“, рече Вест, кој има историја на антисемитски испади. „Ќе морам да покажам со дела дека сум се променил. Ако сте отворени за тоа, јас сум тука.“

Британскиот еврејски комитет одговори дека се „подготвени“ да се сретнат со раперот, но под услов да го откаже планираниот настап на Wireless.

„Еврејската заедница сака да види вистинско покајание и промена пред да поверува дека главната сцена на Wireless фестивалот е соодветно место за тестирање на таа искреност“, рече претседателот на комитетот, Фил Розенберг.

Кампањата против антисемитизмот, исто така, предложи Вест да се повлече од фестивалот.

Став на организаторите на фестивалот

Одлуката на Министерството за внатрешни работи значи дека прашањето повеќе не е во рацете на Вест или Festival Republic, компанијата зад Wireless и други големи фестивали во Велика Британија како што се Reading и Leeds. Неговиот извршен директор, Мелвин Бен, претходно денес на BBC Radio 4 навести дека настапот на Вест може да биде во опасност.

„Можно е министерката за внатрешни работи да му ја поништи визата. Ако го стори тоа, проблемот е решен“, рече Бен. Иако го опиша минатото однесување на Вест како „одвратно“ и „одвратно“, Бен ја истакна улогата што можеби ја играло менталното здравје на раперот и повика на разбирање.

„Менталното здравје не е нешто што исчезнува преку ноќ“, рече Бен. „Луѓето страдаат од психотично или биполарно однесување со години и мислам дека луѓето го забораваат тоа“.

Критика кон организаторите

Сепак, еврејските групи ја критикуваа поддршката на Бен за Вест. Комитетот на британските Евреи рече дека изјавата на шефот на Wireless „нема да ги увери многумина во еврејските и другите заедници“.

„Помина помалку од една година откако Канје Вест објави песна наречена „Хајл Хитлер“, што беше кулминација на три години ужасен антисемитизам“, се вели во соопштението на комитетот.

„Тој, исто така, даде серија длабоко навредливи коментари за црната заедница, велејќи дека 400 години ропство биле „прашање на избор“. Ние сме подготвени да се сретнеме со Канје Вест како дел од неговото патување за закрепнување, но само откако ќе се согласи да го откаже својот настап на овогодинешниот Wireless фестивал“. Wireless фестивалот сè уште не дал официјална изјава за веста за забраната.