Кајли Миног спремна за Вегас- го објави тизерот за новиот албум „Tension“

Кајли Миног официјално го носи своето срце што чука во Лас Вегас. Хитмејкерот на „Padam Padam“ ќе ја започне својата деби резиденција во САД на 3 ноември во новото место за изведба „Волтер“ во Венецијан ресорт.

Билетите се пуштени во продажба на 9 август. Миног го објави на прес-преглед и прием во хотелот Пендри во Западен Холивуд.

„Сум настапувала неколку пати во Вегас, но како дел од турнејата, а особено кога ја направив турнејата Showgirl во 2004 година – во тоа време рековме: „О, ова се чувствува како шоу во Вегас“. Потоа, кога ја снимив Афродита, која беше турнеја со толку многу фонтани“, објасни Миног. „Мојот тим во тоа време постојано велеше: „Зошто ова не е во Вегас? Мора да го направиме тоа во одреден момент.“

Таа додаде: „Со години размислував дека сакам да го правам тоа кога сум помлада, не сакам да го правам кога сум на зајдисонце на мојата кариера. Така, мислам дека го добив некаде на средината каде што се чувствувам како да го заслужив правото и да имам искуство навистина да уживам да бидам таму“.

Пејачката „Can’t Get You Out of My Head“, исто така, најави, она што фановите би можеле да го очекуваат на претстојната резиденција, споделувајќи дека тоа ќе биде мешавина од „интимни моменти“ и „блескави работи“, иако последните детали сè уште треба да се договорат.

„Сакам да биде суштината на она што стана шоуто на Кајли, доволно гламур . Имам некои верзии на песни кои не се слушнати, како реинтерпретации на песни, што е возбудливо. Танцови во живо во кревет, неверојатни костими. Тоа е основата и потоа ќе видиме какви изненадувања можеме да направиме“, откри таа.

Најавата доаѓа по успехот на летната танцова химна на Миног „Падам Падам“ и пред објавувањето на нејзиниот многуочекуван следен албум „Тензија“ на 22 септември. Песната премости генерации и стана феномен на TikTok, а долгогодишниот пријател на Миног и извршен директор на етикетата, Џејми Нелсон, изјави за Variety претходно овој месец дека има многу потенцијални последователни хитови на албумот, кој очигледно е „поелектронски“ од „Disco“ на Миног од 2020 година“.

Што се однесува до одредени песни на албумот како „Vegas High“, Миног го опиша како „последното парче од сложувалката“ за претстојниот проект.

Добитничката на Греми ја најави резиденцијата претходно оваа недела со видео објавено на нејзините социјални мрежи на кое се гледаат Енди Коен, Кели Кларксон, Хода Котб и Џена Буш Хејгер како ја прашуваат за гласините за време на различни ТВ-ток-шоуа.

Волтер со 1.000 седишта, создаден од главниотофицер за содржина на Венецијан ресорт, Мајкл Грубер и дизајниран од продукцискиот дизајнер Дерек Меклејн, добитник на награди Еми и Тони, ќе биде домаќин на концерти, диџеи и бурлески изведувачи. Темата за просторот е Belle de Nuit, или Убавината на ноќта.

Миног првпат се прослави во нејзината родна Австралија кога глумеше во австралиската сапуница „Neighbours“ во 1980-тите пред да стане поп-ѕвезда со заразни танцови синглови, вклучувајќи ги „I Should Be So Lucky“, „The Loco-Motion“, „Hand on Your Heart” и подоцна “Can’t Get You Out of My Head.”

Таа беше судија на „Гласот на Велика Британија“ и „Гласот Австралија“.