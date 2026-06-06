Јамал прв Шпанец прогласен за играч на сезоната во Ла Лига

Фудбалерот на Барселона, Ламин Јамал, е прогласен за најдобар играч во шпанската лига за сезоната 2025/26.

Осумнаесетгодишниот Јамал стана првиот Шпанец кој ја освоил наградата.

Наградата за играч на годината во Ла Лига се доделува од 2009 година.

Лионел Меси ја освоил наградата девет пати, Карим Бензема двапати, а Кристијано Роналдо, Антоан Гризман, Јан Облак, Марк-Андре тер Штеген, Џуд Белингам и Рафиња ја освоиле по еднаш.

Минатата сезона, Јамал одигра 28 натпревари во Ла Лига, постигнувајќи 16 гола и 12 асистенции.