Итна порака од ЕУ до сите членки во врска со Ковид-19

Европската Унија им порачува на сите земји членки подобро да и објаснат на своите граѓани што е социјална дистанца и да ги зајакнат напорите таа да се одржува, како и хигиенските правила.

Како што кусо пренесе агенцијата АФП, неопходни се сите мерки за заштита за што повеќе да се спречат последиците од вториот бран на корона вирусот.

#BREAKING EU urges member states to better explain and enforce social distancing, hygiene rules to help prevent dangerous second wave of coronavirus infections pic.twitter.com/ygERCEO5QI

— AFP news agency (@AFP) September 24, 2020