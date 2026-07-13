Италија е на чело на групата која го отфрла статусот „втора класа“ за новите членки на ЕУ

Италија и шест други земји кои го поддржуваат членството во ЕУ за Западен Балкан, се спротивставија на француско-германскиот потег и потегот на Бенелукс за вградување нови и рестриктивни правни заштитни мерки во договорите за пристапување за идните членки.

Дипломатски документ од минатиот месец – од Франција, Германија, Холандија, Белгија и Луксембург – предложи пробни забрани за новите земји-членки да гласаат за буџетски, безбедносни и надворешно-политички одлуки.

Италија – заедно со Австрија, Хрватска, Чешка, Грција, Словачка и Словенија – се спротивставија во група позната како „Пријатели на Западен Балкан“.

„Документот отфрла секој пристап што би можел да ја поттикне перцепцијата за кандидатури или членство од ‘втора класа’“, се вели во текстот, повикувајќи се на „унифицирана примена на преговарачките процедури за сите кандидати, без брзи договори или паралелни патеки“, пишува „Еурактив“.

„Треба да се избегнуваат нови барања, политички предуслови или дополнителни институционални чекори, бидејќи тие би ги обесхрабриле кандидатите и би го ослабнале влијанието на Унијата во нејзиното соседство“, нагласува документот.

Групацијата, составена од земји со историски врски или блиски врски со Балканот, ја прифаќа „легитимноста на заштитните клаузули, преодните мерки и механизмите за следење по пристапувањето“, но само ако се „засновани на објективни потреби, пропорционални, правно издржани и конзистентни со целокупната институционална архитектура на Унијата“.

„Рамката за заштитни мерки треба да се базира на список на инструменти што се потпираат на искуството од претходните проширувања и се ажурираат во светлината на актуелните предизвици, со флексибилност за прилагодување кон специфичните околности на секоја земја-кандидат“, се вели во документот.

Најновиот нон пејпер доаѓа во услови на низа предлози пред октомврискиот Европски совет, кога се очекува лидерите да разговараат за пристапот на блокот кон проширувањето и додека членството за многу земји од Западен Балкан се одолговлекува.

Антонио Тајани, италијанскиот министер за надворешни работи, повика ЕУ да ја одржи „рамноправноста на земјите-членки по пристапувањето“ и „отсуството на нови барања или условувања“, додека одржува „заедничка рамка прилагодена на секој кандидат“.

„Убедени сме во потребата да се даде политички приоритет на повторното обединување на европското семејство со Балканот“, рече тој минатиот петок.