Историски скок на Волстрит: „Ова е клучен момент“

На Волстрит во средата, индексот S&P 500 скокна за 9,5 отсто, што е негов најголем дневен скок во последните 17 години, откако американскиот претседател Доналд Трамп го одложи спроведувањето на дополнителни, реципрочни царини за сите земји освен Кина.

Индексот Dow Jones се зголеми за 7,87 отсто, на 40.608 поени, додека S&P 500 скокна за 9,52 отсто, на 5.456 поени, а индексот Nasdaq скокна за 12,16 отсто, на 17.124 поени.

За S&P 500, тоа е најголемиот дневен скок од глобалната финансиска криза во 2008 година и трет најголем по Втората светска војна. За Nasdaq, пак, тоа е најголемиот скок од „dotcom“ кризата во 2001 година и втор најголем во историјата.

Вчерашното тргување започна внимателно, со благ пораст на индексот, а нивниот силен скок следеше попладнето, откако Трамп на социјалните мрежи објави дека привремено, за 90 дена, ќе ја одложи примената на реципрочните царини за сите земји, освен Кина, која дополнително ќе ги зголеми царините на вкупно 125 отсто.

Министерот за финансии Скот Бесент подоцна на прес-конференција појасни дека реципрочните царини ќе се одложат и дека ќе се плаќа основна царина од 10 проценти за увоз на речиси сите стоки во САД.

Одложувањето нема да се однесува на претходно воведените секторски царини за автомобили, челик и алуминиум, како и за царините од 25 отсто за Канада и Мексико, а во наредните месеци Вашингтон ќе преговара со трговските партнери за нови услови за меѓусебна трговија.

Зголемувањето на царините за увоз на кинески стоки на вкупно 125 отсто е одговор, рече Трамп, на кинеското зголемување на царините за увоз на американски стоки на 84 отсто, кое стапува на сила на 10 април.

Одложувањето на реципрочните тарифи за помалку од 24 часа по нивното воведување следуваше по најголемиот четиридневен пад на цените на акциите од кризата со коронавирус, при што индексот S&P 500 потона за 12 отсто.

Со вчерашниот скок индексите закрепнаа најголем дел од тие загуби.

Чекор напред, но неизвесноста останува

„Ова е клучниот момент што го чекавме. Првичната реакција на пазарот беше исклучително позитивна бидејќи инвеститорите го гледаат ова како чекор напред кон разјаснување на ситуацијата. Сепак, останува неизвесноста за тоа што ќе се случи во следните 90 дена, а инвеститорите ќе мора да се справат со таа неизвесност“, вели Џина Болвин, претседател на групацијата за управување со богатството на Болвин.

По одложувањето на царините од страна на Трамп, аналитичарите на Голдман Сакс ја повлекоа својата неодамнешна проценка за ризикот од рецесија и рекоа дека очекуваат раст на американската економија оваа година.

Кевин Гордон, стратег во Чарлс Шваб, сепак рече дека овој скок на цената по претходниот остар пад има смисла, но дека во овие услови никој не може да биде сигурен во ништо.

„Ќе треба да почекаме да видиме која е конечната политика, но за жал, политиката се менува речиси секојдневно. Прашањето е дали компаниите ќе можат да донесат одлуки за инвестиции и вработување во оваа средина“, вели Гордон.

Трамп: Каков ден

„Каков ден, но претстојат уште одлични денови! напиша американскиот претседател Трамп на својата социјална мрежа Truth Social.

