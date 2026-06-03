Испишана историја на Ролан Гарос

Јакуб Меншик испиша историја на Ролан Гарос. Имено, 20-годишниот Чех го победи Жоао Фонсека со 6:4, 6:3, 7:6(3) и за прв пат во својата кариера стигна до полуфиналето на Гренд Слем.

Меншик со тоа стана првиот тенисер роден во 2004 година или подоцна кој стигнал до првите четири на Гренд Слем турнир. Тој, исто така, стана најмладиот Чех во историјата кој стигнал до полуфиналето на голем турнир.

„Почнав малку нервозно, но потоа на крајот од натпреварот дојдоа неколку неверојатни удари. Многу сум среќен што се вратив. Во третиот сет бев неколку брејкови зад себе, па среќен сум што останав фокусиран и се борам до крај“, рече Меншик по победата.

Тоа беше дуел помеѓу два големи таленти кои за прв пат играа во четвртфиналето на Гренд Слем. Фонсека пристигна во Париз по големите победи над Новак Ѓоковиќ и Каспер Руд, но не можеше да го најде вистинскиот одговор против Меншик.

Чехот доминираше на сервисот, добро ги контролираше промените на основната линија и многу храбро дојде до мрежата. Иако пропушти неколку шанси за да го заврши мечот во третиот сет, тој остана смирен во тај-брејкот и ја обезбеди најголемата победа во својата кариера.

„Во последниот гем и во тај-брејкот, одиграв некои од моите најдобри поени досега. Беше тешко да останам фокусиран до крајот. Имав неколку меч-топки, но среќен сум што успеав да се вратам во тај-брејкот и да го подигнам нивото на игра“, додаде Меншик.

Тој ќе се соочи со Александар Зверев, втор носител и финалист на Ролан Гарос во 2024 година, во полуфиналето.