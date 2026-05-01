Иронично: Гореше магацин за противпожарни апарати во Пула

Голем пожар избувна утрово во индустриската зона во Пула, во складиште за противпожарни апарати. Пожарот избувна во магацинот на улицата „Лабинска“, а полицијата примила повик во 9:03 часот, соопшти Полициската управа на Истар. Сирени одекнуваа низ целиот град, а според првите неофицијални информации, пожарот се проширил на објектот од паркиран автомобил, објавува istarski.hr.

20 пожарникари на местото на настанот

Командантот на Пулската јавна противпожарна служба Ивица Ројниќ потврди дека 20 пожарникари од ЈВП и Пулската доброволна противпожарна служба со десет возила се борат со пожарот. „Пожарот зафати околу 400 квадратни метри магацин и деловен простор, кои беа целосно изгорени. Успеавме да спречиме понатамошно ширење и пожарот беше локализиран во 10:30 часот. Истрагата е во тек“, рече Ројниќ.

Обемот на уништувањето е видлив на местото на настанот. Производната хала на пекарската и слаткарската компанија Иггос исто така беше целосно изгорена. Единствениот доказ за неговата поранешна активност се корнетите од сладолед расфрлани низ изгорената површина. Според првичните проценки, предизвиканата материјална штета е огромна.