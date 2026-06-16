Иран двапати губеше од Нов Зеланд, но освои бод во возбудлив натпревар

Репрезентациите на Иран и Нов Зеланд одиграа нерешено 2:2 на натпреварот од Светското првенство во Лос Анџелес, кој го одбележаа големи тензии и протести против иранските власти пред стадионот. Нов Зеланд водеше двапати, но двата пати Иран успеа да се врати и да освои бод.

Иран најпрвин се закани во шестата минута преку Арија Јусефи, чиј удар голманот го одбрани. Казната дојде веднаш во следниот напад, кога Нов Зеланд поведе. Крис Вуд одлично ја прими топката и му сервираше на Елиас Џаст, кој со силен удар погоди за 1:0. Нов Зеланд продолжи да се заканува, главно преку расположениот Вуд, но Иран беше најблиску до израмнување во 23. минута кога ударот на нивната ѕвезда Мехди Тареми ја погоди стативата.

Сепак, Иранците израмнија во 32. минута. По одбиениот удар на Моганлу, топката се одби до Рамин Резаеиан, кој ја смести во мрежата за 1:1. Во судиското надополнување на првото полувреме, голот на Немати на Иран беше поништен поради офсајд.

Отворената игра продолжи и во вториот дел. Нов Зеланд повторно поведе во 54. минута, а стрелец повторно беше Џаст. Акцијата беше прекрасна, а заврши со двојно додавање на Вуд и Џаст, кој лесно го постигна својот втор гол.

Иран не се предаде и тргна на ново израмнување кое го постигна во 64. минута. Резаиан направи прецизен центаршут од десната страна, а Мохамед Мохеби со глава погоди од стативата за 2:2. До крајот на натпреварот и двете селекции бараа победа, а Иран на крајот ја презеде иницијативата, но резултатот не се промени.

Неколку часа пред натпреварот, меѓу 300 и 500 демонстранти се собраа пред стадионот, носејќи транспаренти и знамиња насочени против иранската влада. Многумина од нив изјавија дека нема да присуствуваат на натпреварот бидејќи ќе го сметаат за поддршка за режимот. Други, пак, најавија дека ќе се обидат да донесат протестни симболи на трибините, вклучувајќи го и предреволуционерното иранско знаме со мотив лав и сонце.

Навивачите беа поделени. „Доаѓам на натпреварот, но не за да навивам за Иран. Всушност, ќе им свиркам“, изјави 42-годишниот Камрон. Од друга страна, навивачите обложени со официјални знамиња се пожалија на фрлањето на демонстрантите, велејќи дека сакаат да се фокусираат на фудбалот.

„Тука сум да навивам за Иран. Ќе победиме. Многу сме горди на нашата земја и мислам дека сите треба да ја оставиме политиката настрана и само да го поддржиме „Тим Мели““, изјави еден навивач.